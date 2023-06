El presidente con talante dictador

Por: Faiber Pinzón Quiroga |

junio 16, 2023

Antes de que posiblemente se intente limitar la libre expresión que tanto desean los petristas en estos momentos frente a la cantidad de escándalos, artimañas y cuestionamientos que involucran a su gobierno presento algunas señales por los cuales la opción de tener una dictadura en Colombia esta sobre la agenda del hasta momento “presidente democrático” Gustavo Petro.

En primer lugar, este mandatario comparte un rasgo característico de los dictadores: no les gusta la libertad de prensa; debido a que necesitan mantener una sola y acomodada visión sobre el país en cada uno de sus habitantes; una en la que el dictador es “bueno”, “salvador”, “perfecto” y donde quede justificado sus abusos de poder sin ningún control; en este orden de ideas, el primer paso es el ataque a la prensa de modo claro y contundente (especialmente la prensa que no le es partidaria); esto se va configurando a medida que va pasando los días y en ese aspecto Petro ya lo viene haciendo de una manera astuta y demagógica donde se le ha visto promoviendo insistentemente estigmatizaciones, difamaciones, prejuicios etcétera; todo esto sin mayores fundamentos contra la prensa. Para tal fin, ha tomado como principal herramienta de acción sus fieles fanáticos; quienes cada vez actúan mas como seres irracionales dispuestos a lo que sea por defender a su líder supremo.

En segundo lugar, el desespero de Petro por no estar logrando los resultados tan abstractos y delirantes que había soñado pero no planeados y aterrizados en la realidad; lo ha motivado a estar dando mensajes ambiguos y con ese disfraz populista como: “hasta que el pueblo lo mande, él estará”; dando a entender la opción de querer quedarse más allá de los cuatro años establecidos bajo el sistema democrático colombiano; no se puede olvidar que así lo han hecho los regímenes dictatoriales que llegaron al poder mediante democracia: Alemania Nazi, Nicaragua, Venezuela etcétera.

En tercer lugar; su mensaje dado en las calles bogotanas de “unidad, paz y acción” para su pueblo petrista; ya que a él solo le interesa gobernar para sus votantes, a los cuales les ha dado la misión de fomentar asambleas populares para que hagan “el cambio”; algo que genera un montón de interrogantes validos dentro del contexto político complejo en que atraviesa el país tales como: ¿qué tipo de “cambio” se puede lograr en estos lugares? ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿qué buscan realmente? ¿esto tiene relación alguna con la “revolución” que dijo el pasado primero de mayo? ¿es el inicio para planear el saboteo a la constitución y así establecer el nuevo orden petrista?

Como conclusión, se podría seguir mencionando los demás mensajes que pone en duda seriamente su calidad de demócrata, pero no terminaríamos; no obstante, es claro que Gustavo Petro con su estilo autoritario ha irrespetado la Constitución, solo le interesa imponer su voluntad, tapar sus grandes escándalos e incompetencia gubernamental, busca silenciar las voces críticas (o por lo menos intimidarlas) teniendo a sus motivados seguidores para tal fin, se asocia con dictadores (Maduro); tiene la personalidad y todo lo demás para demostrar su talante dictador.