El portazo de Tulio Gómez a Rodallega en América que lo empujó al Santa Fe con el que puede ser campeón

El único jugador sudamericano que puede darse el gusto de decir que fue mejor que Lionel Messi, al menos por 9 partidos, es Hugo Rodallega. En 2005, en el Sudamericano sub-20, el que para entonces era un joven atacante terminó siendo el goleador del torneo y superó con creces a quien es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. Fue tal su protagonismo, que el Real Madrid quiso ficharlo de inmediato; pero las malas decisiones, y no precisamente de él, lo llevaron a alejarse de esa grandeza que auguraba. Aun así, supo hacer las cosas y hoy, después de mucho esfuerzo, puede ser campeón de la Liga BetPlay con Santa Fe.

Y cuando hablo de mucho esfuerzo no solo me refiero a la disciplina que tuvo que tener en su llegada al fútbol colombiano, al que arribó pasado de kilos y con un montón de críticas a sus espaldas, sino también por el arduo trabajo que realizó para volver a Colombia. Para Hugol, como es apodado, querer regresar al país terminó siendo, en principio, un largo listado de negativas, pues aunque su mayor deseo era arribar a América de Cali, Tulio Gómez nunca le hizo un contrato. Entonces el club cardenal le tendió la mano y, como el dicho que afirma que nadie es profeta en su tierra (es vallecaucano), ahora puede que saboree la gloria con el club capitalino.

Imagen de Hugo Rodallega en el camerino del Estadio Manuel Murillo Toro después de lograr la clasificación a la final de la Liga BetPlay. Foto: santafe_oficial

La promesa colombiana que nunca llegó a un equipo grande

La carrera de Hugo Rodallega es un tanto extraña, ya que prometía mucho pero terminó siendo un jugador de equipos que no son tan protagonistas. Empezó su carrera en Deportes Quindío, donde demostró toda su capacidad goleadora y hasta pudo dar el salto al club merengue; pero por decisiones de Hernando Ángel, dueño de la institución, arribó al Deportivo Cali. Allí, vestido de azucarero, poco le importó ser hincha del América de Cali, el clásico rival, y terminó siendo campeón del FPC, goleador e ídolo, y firmando su salto al fútbol internacional, a México.

Hugol fue campeón de la liga colombiana en 2005, además de ser goleador del torneo con 12 anotaciones. Foto: @AsoDeporCali

Sin embargo, el que parecía ser el trampolín perfecto para poder llegar a un grande del fútbol europeo no lo fue y se quedó en tierras manitas durante 2 años, militando en 3 clubes: Atlas, Monterrey y Necaxa. Del club de Aguascalientes salió a la mejor liga del mundo, la inglesa; pero a un equipo de media tabla, el Wigan; y aunque hizo un buen papel, solo le bastó para ir a otro club de media tabla, el Fulham. Después de eso, el delantero se fue a militar al fútbol turco, donde fue goleador y referente; pero pasando de agache para los grandes clubes, llegó a Brasil y en 2022 intentó regresar al fútbol colombiano, algo que no pudo ser.

La última aventura internacional de Hugo Rodallega fue en el fútbol brasileño, en Bahía, club en el que anotó 19 goles. Foto: rodallega20

La negativa de Tulio Gómez para que Hugo Rodallega llegara al América de Cali

Con la idea de retornar al fútbol donde alguna vez fue promesa, Hugo Rodallega vio en América de Cali, el club de sus amores, la posibilidad perfecta. Después de tener una carrera de más de 10 años en el fútbol internacional, el delantero quiso retornar al Valle del Cauca, a vestirse de escarlata, por un deseo que su papá siempre había tenido en vida. Fue entonces cuando empezó las conversaciones con Tulio Gómez, el dueño del equipo, quien tenía todas las ganas de contratarlo; pero no contaba con que el director técnico del club no le iba a permitir el fichaje.

“Me hubiera gustado traerlo y yo siempre quise traerlo, pero el cuerpo técnico no me lo avaló, entonces no lo traje. Cuando usted le trae un jugador al técnico, y este no se lo aprueba, es una perdida de plata. Eso ya lo aprendí”, confesó el empresario en una entrevista para El Alargue de Caracol Radio, en donde le preguntaron por su negativa a Rodallega.

"Yo no se como el DT anterior me rechazó a @hugol1120 el año pasado y también rechazó a Dayro y a Teo, increíble, pero bueno" @tulioagomez pic.twitter.com/k6Tx2icOpr — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) January 3, 2023

Así las cosas, rechazado a principios de 2022, Rodallega decidió renovar con Bahía de Brasil, equipo con el que jugó la Serie B del país carioca, y finalizando el año volvió a intentar concretar su llegada a América y hasta volvió a hablar con Tulio. El dueño aseguró que para ficharlo se necesitaban al menos 30 mil abonos; pero, al parecer, esa cantidad de hinchas nunca apareció y Hugol se quedó, otra vez, con las ganas de vestirse de escarlata. Fue entonces cuando llegó otro equipo rojo: Independiente Santa Fe, que aceptó sus condiciones y lo repatrió.

Santa Fe, el club que puede volver a convertir en campeón a Hugol

Hugo Rodallega firmó con Independiente Santa Fe en enero de 2023 y lo hizo como uno de los grandes fichajes del club bogotano. Aún así, no estuvo alejado de la polémica, primero por su edad y segundo por su estado físico, pues las fotografías dejando ver sus “kilos de más” rondaron las redes y le quitaron expectativa a su debut. El futbolista no le puso atención a los comentarios y, enfocado en hacer un buen papel, en su primer semestre con el león marcó 6 goles, entrando al top 10 de anotadores de la liga, número que repitió en el Clausura y que sería el vaticinio de los que haría en este 2024.

Independiente Santa Fe presentó a Hugo Rodallega en las instalaciones del club. Al momento de su llegada resaltaron su experiencia y talento. Foto: Prensa Santa Fe

Vestido de león, Hugo Rodallega no solo ha hecho una de sus temporadas más importantes en el fútbol colombiano, superando incluso la que tuvo con Deportivo Cali en 2005, sino que logró llevar al cuadro bogotano a la final de la Liga BetPlay 2024 - I. Con 11 goles, el delantero está a 1 tanto de igualar a Carlos Bacca como goleador del torneo, eso sin contar que podría alzar su segundo trofeo en el torneo local después de 19 años. El goleador ha demostrado que haber sido mejor que Messi en el pasado no fue algo fortuito y que, tal vez, fue un jugador al que le faltó suerte para llegar a grandes clubes ¿Le dolerá a Tulio Gómez no haberlo fichado?

