El poderoso empresario chileno que entró en Procaps de los Minski y ahora busca sacarlos

La empresa barranquillera Procaps, es líder en el país en la fabricación del productos farmacéuticos donde tiene una trayectoria de más de 45 años, cuenta con más de 3.000 registros sanitarios vigentes, un pipeline de más de 100 productos en desarrollo, y cerca de 1.100 en trámite de evaluación ante las entidades regulatorias de los diferentes regiones. Con presencia en 13 países y productos que llegan a más de 50 mercados, decidió hace unos años dar el gran salto y salir a cotizar a la bolsa de Nasdaq, en Estados Unidos, la segunda más grande del mundo, como mecanismo de financiación para su crecimiento orgánico a través de la expansión de la capacidad y gastos de Investigación & Desarrollo, así como el crecimiento inorgánico a través de adquisiciones.

Logró, con bombos y platillos, el 30 de septiembre de 2021, las acciones ordinarias y los certificados de opción de compra de Procaps Group empezaron a cotizar en el mercado mundial Nasdaq con los símbolos "PROC" y "PROCW", respectivamente. De esta forma, Procaps se convirtió en la primera farmacéutica latinoamericana en ingresar a Nasdaq en 2021.

Con su salida en Wall Street la farmacéutica esperaba USD 160 millones de capital nuevo para avanzar en su plan de crecimiento

Para conseguirlo usó el mecanismo SPAC (sigla en inglés de empresa de adquisiciones con fines específicos) que es esencialmente una compañía creada tan solo con el único propósito de reunir el capital suficiente para luego realizar una fusión o adquisición con otra compañía ya existente, cotizada o no, o para cualquier oportunidad futura de compra.

El equipo directivo de Procaps, integrado por el fundador, presidente y director ejecutivo Rubén Minski, recurrió para esta movida al empresario chileno Alejandro Weinstein de 65 años, conocido de la familia y que en 2015 había fundado junto a su hermano José Minski, el fondo WM Partners. Una firma de capital privado con sede en la Florida, Estados Unidos, especializada en adquirir pequeñas y medianas empresas del sector salud y bienestar con atractivas perspectivas de crecimiento, que operan en Estados Unidos.

Weinstein muy cercano a oficinas familiares chilenas (encargadas de la administración de la riqueza de familias de alto patrimonio) y donde invertirlo, se convirtió en 2021 en la pieza clave para llevar a Nasdaq las acciones de Procaps por un SPAC. Fue el primer SPAC en América Latina que incluyó un Pipe (sigla en inglés de inversión privada en capital público) de acciones ordinarias totalmente comprometido y sobresuscrito para salir a Nasdaq valorado USD 1.100 millones. Weinstein lideró la promoción itinerante con el agente BTG Pactual, para conseguir el financiamiento adicional el Pipe que atrajo a panregionales como Compass Group y Moneda Asset Management, así como Consorcio Seguros, con sede en Chile.

Luego de este logro, Alejandro Weinstein se convirtió en el presidente de fusiones y adquisiciones encargado de apoyar la estrategia de crecimiento inorgánico del Grupo Procaps especialmente en Latinoamérica, y en el cuarto mayor accionista de Procaps a través de Hoche Partners Pharma con un 14,1 de porcentaje accionario, lo que le da derecho a un puesto en la junta directiva. Los tres hermanos Rubén, José y Meyer Minski controlan la compañía con un holgado accionariado del 59,6 %, donde Rubén posee el 27.8 %, y los hermanos cada uno un 15,9 %, a través de diferentes compañías.

WM Partners LP con sede en Fort Lauderdale, cuenta con inversiones de más de USD 1.000 millones en el sector de salud y bienestar

Procaps da paso firme en México en su gran expansión internacional

En mayo de 2022, el Grupo Procaps selló un acuerdo para adquirir al Grupo Somar, (que incluye Grupo Farmacéutico Somar y Química y Farmacia y Gelcaps) de México, propiedad del fondo Advent International, uno de los mayores inversores de capital privado del mundo. El Grupo Somar es una empresa enfocada en desarrollar y comercializar productos genéricos de marca privada, con seis instalaciones en México, de las cuales tres están aprobadas por la FDA (sigla en inglés de Administración de Alimentos y Medicamentos) para exportar al mercado estadounidense. Una transacción que se esperaba cerrar en el cuarto trimestre de 2022, tras cumplir las condiciones y fases regulatorias habituales, incluida la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en México.

En el acuerdo el rol protagónico estuvo a cargo de Alejandro Weinstein, pues al ser el presidente del comité de Adquisiciones de esta compañía, lideró la estrategia. Weinstein cuenta con alta experiencia en estos oficios, en el pasado realizó una muy comentada experiencia en Chile con CFR Pharmaceuticals (matriz de Recalcine), compañía que la hizo crecer por el mundo y luego la vendió a Abbott en 2014 por USD 2.900 millones.

Sin embargo, el 3 de enero de 2023, Procaps sorprendió cuando decidió cancelar la compra del mexicano Grupo Somar. Quince días después, el 19 de enero, Alejandro Weinstein dimitió por primera vez a la Junta Directiva tras la sorpresiva decisión. Pero luego de casi un mes después, Rubén Minski, se reconcilió con el chileno, lo reintegró a la junta y continuó en su cargo de conducción de posibles oportunidades de fusiones y adquisiciones, además se ofreció dejar de ser el CEO –director ejecutivo- de Procaps.

El Grupo Somar es propiedad de propiedad de Advent International desde 2017 cuando la compró por USD 124 millones

La armonía no duró mucho. Siete meses después, a finales de agosto, Alejandro Weinstein emitió un comunicado donde indicaba que renunciaba nuevamente a la Junta Directiva del Grupo Procaps debido a desacuerdos con la Junta respecto a las prioridades estratégicas y la dirección de la compañía. Agregó que no estaba dispuesto a participar de una Junta Directiva que considera que en su mayoría no es independiente de los controladores y que rechaza todas sus iniciativas propuestas para cambiar el rumbo de la empresa, partiendo por un cambio en la administración, donde no hay contrapesos en la empresa, el controlador tiene la mayoría accionaria, el control de la administración y la Junta Directiva.

Fuentes que conocen la realidad interna de Procaps indicaron que un punto de desacuerdo relevante es un manejo en el que Rubén Minski había comprometido su salida como CEO, prevista para septiembre, lo que no se materializó, y que al parecer, estaba agendado para 2024. Además, que había oportunidades de crecimiento que no se estaban considerando.

Cambio de mando: tomas las riendas un ejecutivo externo

A finales del año pasado, el 19 de diciembre en la última junta directiva del año, el Grupo Procaps anunció que Rubén Minsk, continuaría con su rol como Presidente Ejecutivo en la junta directiva, mientras que dejaba las funciones de CEO las cuales pasarían al brasilero, José Antonio Vieira, con más de 30 años de experiencia en el mercado farmacéutico, cargo que fue asumido a partir del 15 de enero de 2024. Vieira cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado farmacéutico, trabajando para empresas como Novartis, Abbvie y AstraZeneca en Brasil, Portugal, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. https://www.las2orillas.co/un-brasilero-como-presidente-de-procaps-entra-a-ser-uno-de-los-influyentes-empresarios-de-barranquilla/

Sin embargo, parece que los conflictos no paran. El 12 de enero de 2024, Hoche Partners Pharma Holding S.A. con sede en Luxemburgo y controlada por Alejandro Weinstein anunció que el 07 de diciembre de 2023 había enviado una carta al Consejo de Administración en la que describía y respaldaba ciertas preocupaciones planteadas por otro accionista, y solicitaba la convocatoria de una junta de accionistas para sustituir al Consejo y nombrar uno nuevo Consejo de siete miembros formado por profesionales independientes con experiencia en el sector farmacéutico y en empresas cotizadas en bolsa en Estados Unidos. Cuatro días después, el Grupo Procaps envió una nota a sus accionistas donde indicaba que las instrucciones relativas a la reunión del 22 de enero donde se recomendaba el voto a favor de las propuestas eran incorrectas.

Alejandro Weinstein radicado en Inglaterra, es también accionista del holding Marcol, con sede en Luxemburgo vehículo con el cual controla tres compañías europeas: la farmacéutica online Atida; la firma de telemedicina Health Hero -con presencia en Alemania, España, Inglaterra, Italia y Francia- y Medneo, una red de centros de diagnóstico radiológico e imagenología con sede en Alemania. Además, el empresario creó el fondo de venture capital Olive Tree, que invierte principalmente en Israel. Y en Latinoamérica, Procaps en Colombia es el único mercado donde Weinstein ha invertido.