El platal y los regalazos que recibía Diomedes Díaz por saludar gente en sus canciones

Una de las características que le imprimieron un sello muy personal a la música de Diomedes Díaz, fue el hecho de que el cantante vallenato mandara tres o cuatro saludos en las grabaciones de sus canciones. Estos no siempre eran simples gestos de amabilidad, sino que a veces se trataba de un detalle que movía mucho dinero. Por ejemplo, en la novela Diomedes El Cacique de la Junta, este detalle estaba estaba muy presente.

Según contó el acordeonista Jimmy Zambrano en una emisión del show de Juanpis González, a él podían darle 50 o 100 millones por cada saludo. Incluso, algunos se los habrían pagado con costosos automóviles. El músico estaba en compañía de Rafael Santos, uno de los hijos de El Cacique de la Junta, quien confirmó esta información.

Rafael Santos es uno de los hijos cantantes del músico, conocido más como actor que como cantante, por haber actuado en varias novelas colombianas. La más recordada fue Rafael Orozco: El ídolo, dedicada a otro ícono vallenato, contemporáneo de su padre.

Además, ha sido el responsable de hacerse cargo de la forma en que se reparte la herencia de su padre. En reciente entrevista, Elder Dayán, explicó que las regalías por las canciones de Diomedes generan mucha plata y que esta es repartida de forma equitativa entre los 21 hermanos reconocidos, pero que aun así, no alcanza para vivir.

¿Cuánto cobraba Diomedes El Cacique De La Junta por un concierto?

Aunque no está completamente claro cuál era la tarifa de Diomedes Díaz y se sospecha que esta podía variar de acuerdo a las circunstancias, sí se sabe que alguna vez llegaron a pagarle casi 4.000 millones de pesos. Lo que superaba el millón de dólares, en plata de la época.

Fue en los años noventa y la invitación era para cantar en una finca privada, en el que probablemente haya sido el concierto más largo de su historia. El show duró cinco horas. El show no sólo era una gran oportunidad, sino que también era una señal; una persona –probablemente narcotraficante– que derrocha esa cantidad de plata no suele aceptar una negativa como respuesta.

Se ha dicho que esta fortuna no ha sido igualada por ningún artista colombiano, pero eso no es del todo cierto. Precisamente se rumora que a Maluma no le gustaban los shows privados, pero como en algún momento llegaron a valer más de un millón de dólares, el artista –que en sus inicios vendía sándwiches en el colegio para ayudar a su familia– ponía su mejor cara para cumplir con sus fanáticos más exclusivos.

