Ella es la bailarina que hace 20 años enamoró a Nayib Bukele

Antes de que se conocieran los resultados oficiales Nayib Bukele Salió al balcón del Palacio Nacional junto y autoproclamó vencedor de las elecciones de este domingo. Al lado del Nayib Bukele estaba su esposa Gabriela Rodríguez, quien vestida de manera sencilla en pantalón de dril y tenis, al lado de su esposo y con los brazos en alto también se autoproclamaba —una vez más— Primera Dama.

Una vez más, hemos hecho historia. 🇸🇻👊🏼 pic.twitter.com/B9NHV1BDB7 — Nuevas Ideas (@nuevasideas) February 5, 2024

Bukele ganó con una votación superior al 85% sobre su rival más cercano, Manuel ‘El Chino’ Flórez. EL candidato del movimiento de derecha Nuevas Ideas gobernará otros cinco años. El reelegido presidente de El Salvador quien logró la aplastante victoria por sus políticas de seguridad, que le han hecho ver como un mandatario de mano dura contra la delincuencia, siempre se ha pintado como un hombre de familia. Las fotos junto a sus hijas Layla, de cinco años y la Aminah, de uno y su esposa, lo confirman.

Nayib Bukele y Gabriela Rodríguez, de papá salvadoreño y mamá nicaragüense, están juntos hace ya 20 años. Se conocieron en 2004 y se casaron 10 años después, en 2014 cuando Bukele era alcalde de Nuevo Cucatlan, un pequeño pueblo de 7 mil habitantes, ubicado muy cerca de la capital San Salvador.

A parte de la familia que formó con el autoproclamado el dictador más cool, Gabriela tiene dos pasiones: la psicología infantil y la danza. El desarrollo de su profesión psicología la llevó a título de docente. Rodríguez, hoy de 38 años, tiene hizo también un doctorado en psicología prenatal, siendo la primera persona en su país con este título.

En 2010 Gabriela fundó PrePare, el primer centro de pedagogía prenatal de la nación, del cual aún es directora. Fue representante regional de la Association For Prenatal And Perinatal Psychology And Health (APPPAH).

Desde muy niña Gabriela Rodríguez se apasionó por el ballet y en el logró ser profesional e integrar la Fundación Ballet Nacional de El Salvador, del que se apartó un poco cuando se convirtió en esposa de un político en ascenso. Cuando Bukele fue alcalde de San Salvador su esposa empezó a involucrarse más y más en el gobierno local. Fue ella quien creó las Secretarías de la Cultura y de la Mujer en su alcaldía.

Se convirtió en primera dama del país con 33 años. Desde el primer momento su presencia en el gobierno al lado de Bukele ha sido constante. Ella, aunque no tiene cargo alguno en el gobierno, está detrás de los programas sociales social, educativos y de la salud.

Nayib Bukele llama a su esposa ‘su mayor apoyo’. Cada vez que puede la llena de elogios en público y da un paso al costado para que la llenen de aplausos por el trabajo que ha desempeñado como primera dama en favor de comunidades desfavorecidas. En instagram, en el que cuenta con 1,5 millones de seguidores, Gabriela Rodríguez comparte el trabajo de su esposo, su faceta como madre, como profesora de niños y sobre todo imágenes y videos de Ballet de El Salvador al que muy seguramente pertenecería si no le tocara el corre-corre de ser la esposa de Nayib Bukele uno de los líderes de la derecha centroamericana que arrasó en las recientes elecciones.