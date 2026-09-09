- El paseo por Barranquilla de la esposa de Marco Rubio mientras él y el Presidente hacían acuerdos de cooperación

Jeanette Dousdebes, de sangre colombiana, recorrió junto a la Primera Dama y la esposa de Alex Char el Museo del Carnaval, se enamoró de La Arenosa y prometió volver

En la tarde del martes 8 de septiembre, mientras sus esposos sostenían la agenda oficial de la visita del secretario de Estado de EE.UU. a Colombia, Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marcos Rubio, acompañada por Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, y Katia Nule, esposa del alcalde de la ciudad, Alejandro Char, recorrieron juntas Museo del Carnaval, uno de los lugares más emblemáticos de Barranquilla.

Las tres mujeres caminaron por las salas del museo, hablaron sobre las tradiciones de la ciudad y conocieron parte de la historia de la fiesta. El recorrido por el Museo del Carnaval fue privado y tuvo una duración aproximada de 30 minutos. Las puertas se cerraron para permitir la visita, que estuvo acompañada por un dispositivo de seguridad estricto.

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Durante media hora, conocieron los tres pisos del museo. Pasaron por las salas dedicadas a las reinas del Carnaval. Allí se conservan vestidos, coronas y fotografías. Además, observaron piezas relacionadas con los artesanos, músicos, bailarines y demás hacedores que participan en la celebración declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 2008, por la UNESCO.

Prometió volver y firmó el libro de visitantes

Diana Acosta Miranda, directora de Carnaval de Barranquilla S. A. S., también participó en la exclusiva visita. Durante el recorrido, explicó parte de la colección y de las tradiciones de la fiesta. Katia Nule contó después que las visitantes quedaron sorprendidas desde su entrada al lugar. Hubo conversaciones, risas y anécdotas.

El exclusivo recorrido duró apenas media hora. Sin embargo, Jeanette Dousdebes, esposa de Marco Rubio, salió enamorada de La Arenosa: Gracias por compartir la increíble belleza, alegría y ricas tradiciones del Carnaval de Barranquilla. Tu pasión y talento son verdaderamente inspiradores.

Al finalizar, Jeanette Rubio y Ana Lucía Pineda firmaron el libro de visitantes. La esposa del secretario de Estado estadounidense dejó allí un mensaje dirigido a los barranquilleros: Gracias por compartir la increíble belleza, alegría y ricas tradiciones del Carnaval de Barranquilla. Tu pasión y talento son verdaderamente inspiradores.

La visitante también se llevó un recuerdo del Carnaval: una bandeja decorada con la infaltable marimonda y un juego de portavasos con personajes de la fiesta; entre ellos, la Negrita Puloy, tradicional mujer afrocolombiana de vestido rojo de lunares blancos, pañuelo en la cabeza y labios voluptuosos.

Los objetos fueron adquiridos en la tienda de recuerdos del museo y entregados como souvenir. Además, la invitación para regresar quedó abierta. Katia Nule le dijo a Jeanette Rubio que volviera en febrero de 2027 para vivir en carne propia el memorable festejo.

­–Tienes que volver, pero trata de que la visita sea juntica al Carnaval y no te vas a arrepentir–, le dijo Katia Nule a Jeanette Rubio.

La visita tuvo, además, un significado particular para la esposa de Rubio. Aunque nació en Miami, es hija de colombianos: su padre, Luis Ernesto Dousdebes, nació en Bogotá, mientras su madre, María Elena Giraldo, nació en Cali. Sin embargo, no había estado antes en Barranquilla.

La jornada de Marco Rubio y su esposa en Barranquilla terminó con una cena privada en la residencia del presidente Abelardo de la Espriella, en Lagos de Caujaral, exclusivo sector ubicado entre Barranquilla y Puerto Colombia. El encuentro, al que asistió Rubio junto con su esposa, Jeanette, cerró la agenda bilateral del secretario de Estado en la ciudad.

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El museo que recibe a los visitantes del Carnaval de Barranquilla

El Museo del Carnaval está ubicado en el barrio Abajo de Barranquilla y fue construido en 2019, durante la segunda administración municipal de Alejandro Char. El espacio reúne en tres pisos elementos de la historia de la celebración: vestidos de reinas, coronas, fotografías, documentos, disfraces y piezas relacionadas con los distintos personajes y expresiones del Carnaval.

El Museo del Carnaval recibe, en promedio, 300 visitantes cada día. Ayer tuvo ilustres personajes recorriendo la memoria del Carnaval de Barranquilla: fotografías, marimondas, música.

Katia Nule, esposa del alcalde Alejandro Char y gestora social de Barranquilla, ha estado vinculada a la promoción del espacio y, por lo tanto, de la celebración que representa. Durante la visita explicó a las invitadas qué significa el Carnaval para los barranquilleros y les mostró algunas de las piezas que conserva el museo.

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El lugar recibe alrededor de 300 visitantes diarios, según el dato que Nule compartió durante el recorrido. Para ella, la llegada de la esposa del secretario de Estado estadounidense fue también la ocasión perfecta para exhibir con orgullo la fiesta de los barranquilleros.

La visita de Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. terminó con una cena y una reunión familiar en la residencia privada del Presidente de la República, en Lagos de Caujaral, exclusivo sector ubicado entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Mientras Marco Rubio cerraba la agenda oficial en la que los principales puntos fueron las bases militares, la cooperación antidrogas, los aranceles y Venezuela, su esposa se llevó de Barranquilla una bandeja de marimonda, unos portavasos, una dedicatoria en el libro de visitantes y una invitación para regresar cuando el Carnaval vuelva a llenar de música y disfraces las calles de la ciudad.

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