- Una mega deuda le dejará el alcalde Alejandro Char a su sucesor que muy seguramente será Petrista

La ciudad ha crecido al debe y gracias al control que tiene del Concejo que ha autorizado el endeudamiento este alcanzará los $4 billones según Fitch Raitings

Un reciente informe de la agencia calificadora de riesgo de crédito Fitch Ratings reveló que la Alcaldía de Barranquilla en cabeza de Alejandro Char, el tres veces mandatario, aumentará la deuda de la ciudad a 4 billones de pesos al final de su mandato. Un modelo de endeudamiento que se ha mantenido en las últimas 5 administraciones en la capital del Atlántico. Al debe.

La deuda será heredada por el próximo alcalde de la ciudad que podría ser de las toldas Petristas dado el crecimiento electoral del Pacto Histórico en esa zona del país que logró sacar 4 congresistas y que con la campaña de Iván Cepeda ha demostrado tener militancia para llevar al casi candidato Armando Benedetti que contaría con una sería de apoyos como revelamos en esta nota.

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Asimismo, recalcan que el distrito refinanció aproximadamente 40% de su deuda de largo plazo. En línea con la última revisión de calificación, Barranquilla planea contratar 3 billones de deuda para financiar el plan de desarrollo de la administración actual, que concluirá en 2027.

Fitch, dice que al cierre de 2025, Barranquilla tenía aproximadamente 3,7 billones de deuda directa de largo plazo, compuesta por varios préstamos con bancos comerciales así como emisiones en el mercado local.

El costo de la deuda

La deuda que tiene la ciudad, cuenta con tasas de interés variables y presenta una exposición moderada al riesgo cambiario dado que 47% de la deuda directa de largo plazo está denominada en euros y dólares estadounidenses.

Este modelo ha sido duramente criticado por economistas como el profesor de la Universidad del Norte Jairo Parada, quien ha dicho que este sistema al debe, debilita las finanzas de la ciudad a mediano y largo plazo.

Parada ha dicho en reiteradas oportunidades que uno de los grandes problemas de este modelo es que la administración Char construye obras que no son autosostenibles o que generan empleos momentáneos y no a largo plazo. Con excepciones como el Malecón del Río y la playa de Puerto Mocho, teniendo presente que Barranquilla no es una urbe con vocación turística.

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Los ingresos siguen débiles

Barranquilla ha registrado déficits de efectivo en 2025, un total 69.500 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 2,7% de los ingresos por impuestos. Por lo que Fitch considera que esta tendencia deficitaria constituye una fuente de riesgo crediticio, ya que refleja limitaciones en la capacidad del distrito para mantener su liquidez disponible.

La calificadora proyecta que la capital atlanticense podrá sostener sus indicadores de deuda en los próximos años, pero bajo una condición: “que continúe el crecimiento de los ingresos tributarios”. Al tiempo que advierte que la capacidad de los contribuyentes para absorber nuevos aumentos de impuestos “es limitada”.

Las anteriores advertencias han sido ignoradas por al administración Char que se ha dedicado solo han ventilar lo relacionado al alza de la calificación del perfil financiero que pasó de ‘aa’ a ‘aaa’, “gracias a una mayor recaudación de ingresos por impuestos, una asignación eficiente del gasto y un buen desempeño financiero”. Esto como medida de respuesta a la espalda que le ha dado el gobierno Petro a la Alcaldía de Char, muy distinta a la relación que tuvo Iván Duque y Juan Manuel Santos, en donde Barranquilla, era una de las consentidas en materia de asignación de obras y recursos.

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