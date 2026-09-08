- La familia caleña de Marco Rubio, el hombre duro de Trump que llega a Barranquilla a reunirse con De la Espriella

Jeanette nació en Miami, pero creció entre las historias, costumbres y sabores colombianos que heredó de sus padres

En las fotografías de Marco Rubio hay una mujer que suele aparecer a su lado, aunque su historia pocas veces ocupa el mismo espacio que la de su esposo. Es Jeanette Dousdebes Rubio, su esposa desde 1998 y la hija de dos colombianos que llegaron a Estados Unidos para comenzar una nueva vida.

Su padre nació en Bogotá y su madre en Cali. Jeanette nació en Miami, creció entre las costumbres que sus padres llevaron desde Colombia y terminó formando una familia con el político estadounidense que hoy ocupa la Secretaría de Estado y que este martes llega a Barranquilla.

La visita de Rubio vuelve a poner a Colombia en su agenda, pero también permite conocer una historia familiar que conecta al funcionario estadounidense con el país a través de su esposa.

Jeanette Christina Dousdebes nació en Miami en 1973. Su padre, Luis Ernesto Dousdebes, era bogotano, mientras que su madre, María Elena Giraldo, nació en Cali y llegó a Estados Unidos cuando tenía cerca de 12 años. Allí se casó con Luis Ernesto y tuvieron dos hijas, Jeanette y Adriana.

Después de cuatro años de matrimonio, la pareja se separó y Luis Ernesto regresó a Colombia. Jeanette permaneció principalmente junto a su madre, quien se convirtió en su principal vínculo con las raíces colombianas.

La conexión se mantuvo a través de la vida cotidiana: la comida, las reuniones familiares y las costumbres que María Elena llevó consigo desde Colombia. Jeanette también viajó al país durante su infancia para visitar a su padre y posteriormente regresó en algunas ocasiones.

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El apellido Dousdebes tiene además una historia que se remonta al siglo XIX. William Dousdebes, tío de Jeanette, contó que sus antepasados llegaron desde Francia en 1814 y que algunos miembros de la familia estuvieron relacionados con el proyecto independentista de Simón Bolívar.

La historia de Jeanette y Marco Rubio

Jeanette conoció a Marco Rubio cuando ambos eran adolescentes en Miami. Él tenía 19 años y ella 17 cuando coincidieron en un centro recreativo de West Miami. La relación tuvo una pausa y años después volvieron a encontrarse.

La pareja se casó en 1998 en la Iglesia de la Pequeña Flor, en Coral Gables. Antes de convertirse en la esposa de un senador y posteriormente del secretario de Estado de Estados Unidos, Jeanette tuvo diferentes ocupaciones. Trabajó como cajera en un banco, estudió diseño de modas y durante un año fue animadora de los Miami Dolphins.

Después llegaron sus cuatro hijos: Amanda, Daniella, Anthony y Dominick. Mientras Rubio avanzaba en su carrera política, Jeanette mantuvo un perfil bajo y apareció principalmente en algunos momentos importantes de la trayectoria de su esposo.

En 2015 lo acompañó durante su campaña por la candidatura republicana a la Presidencia. Años después, Rubio se convirtió en una figura cercana a Donald Trump y terminó llegando a la Secretaría de Estado.

La relación de Jeanette con Colombia continuó de manera ocasional. María Elena Giraldo ha contado que su hija regresó al país algunas veces junto a Rubio y que en su familia se mantuvieron varias de las tradiciones colombianas que ella había aprendido durante su infancia.

Ahora, con la llegada del secretario de Estado a Barranquilla, la historia de esa familia vuelve a coincidir con Colombia. Rubio llegará al país como funcionario estadounidense, mientras que en su entorno más cercano está también la historia de una familia formada por un bogotano, una caleña y una hija nacida en Miami.

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