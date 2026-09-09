- Por qué falleció Juliana Ávila, la nuera del vicepresidente José Manuel Restrepo

La joven de 20 años sufrió una emergencia durante la carrera, fue reanimada tres veces y permaneció hospitalizada hasta su muerte

El domingo 6 de septiembre comenzó como una jornada de deporte para miles de personas en Medellín. Más de 30.000 corredores salieron a las calles para participar en las diferentes pruebas de la edición número 32 de la Maratón Medellín 2026. Entre ellos estaba Juliana Ávila Saouda, una joven de 20 años que había viajado desde Bogotá para correr los 21 kilómetros.

Horas después, aquella carrera terminó en tragedia.

Juliana sufrió una emergencia médica durante el recorrido y tuvo que ser atendida por el personal dispuesto para la competencia. La gravedad del cuadro obligó a trasladarla al Hospital General de Medellín, donde permaneció bajo atención médica hasta su muerte, ocurrida el lunes 7 de septiembre.

Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras. pic.twitter.com/MnCTtv78LG — Maratón Medellín Sistecrédito (@MaratonMedellin) September 7, 2026

La noticia tomó una dimensión nacional cuando se conoció que Juliana era la pareja de Julián Restrepo Céspedes, hijo mayor del vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano y de Tatiana Céspedes. El propio vicepresidente publicó inicialmente una fotografía en la que aparecía junto a su hijo y la joven, acompañada de un mensaje de despedida —"Juliana: dejas una huella profunda en nuestro hijo Julián y en nuestra familia"—, aunque la publicación fue retirada minutos después sin explicación pública.

Pero detrás del vínculo con la familia vicepresidencial hay una pregunta que quedó instalada desde el momento en que se conoció la tragedia: ¿qué le pasó a Juliana?

Tres paros cardíacos durante la carrera

El dato más contundente lo entregó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien explicó que la joven sufrió tres paros cardíacos y tuvo que ser reanimada en tres oportunidades. El mandatario aseguró que estuvo en contacto con la familia mientras permanecía hospitalizada y calificó la situación como muy compleja.

Otros reportes señalaron que la emergencia comenzó con una afección cardíaca durante la prueba de 21 kilómetros y que posteriormente la joven presentó fallas respiratorias. El Colombiano informó que finalmente murió en el Hospital General por una falla respiratoria.

Foto: tomada de redes sociales Vsco Juliana

Sin embargo, hay un punto que todavía debe manejarse con prudencia: no se ha hecho público un diagnóstico que determine qué originó la crisis cardíaca. Por eso, no es posible afirmar que la muerte haya sido causada específicamente por un infarto, deshidratación, exceso de esfuerzo, una enfermedad previa o cualquier otra condición. Los tres paros cardíacos describen la gravedad del episodio, pero no explican por sí solos cuál fue su causa inicial.

Juliana, además, no era ajena al deporte. Había participado en diferentes carreras, entre ellas la Allianz 15K de Bogotá (octubre de 2025), la Carrera de la Mujer en Madrid (mayo de 2026) y la Carrera por los Héroes en Bogotá (octubre de 2024). Estudiaba Ingeniería Biomédica, con opción académica en Administración Financiera, en la Universidad de los Andes, y era egresada de la promoción 2024 del Colegio Anglo Colombiano, institución que emitió posteriormente un comunicado lamentando su muerte y destacando la huella que dejó durante sus años de formación.

Foto: tomada de redes sociales Vsco Juliana

La joven llevaba, además, una relación cercana con la familia vicepresidencial: según reportes de Blu Radio, Juliana y Julián habían compartido recientemente varias actividades junto a la familia Restrepo Céspedes, entre ellas la Feria de las Flores de Medellín.

Un duelo que trascendió a la política

Con la muerte de Juliana, además, la Maratón de Medellín suma cuatro fallecimientos registrados en los últimos ocho años, todos relacionados con participantes de la prueba de 21 kilómetros: hubo casos en 2018 (Juan Camilo Arboleda), 2022 (Jorge Andrei Valencia) y 2024 (Éver Alonso Peña).

El caso también tuvo eco institucional: durante una sesión del Concejo de Medellín, el presidente de la corporación, Alejandro de Bedout, pidió un minuto de silencio por la joven y envió un mensaje de solidaridad a Julián, a José Manuel Restrepo y a la familia. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella también se pronunció públicamente: "Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida". Los organizadores de la Maratón Medellín, por su parte, expresaron sus condolencias en un comunicado oficial.

La familia de Juliana y sus allegados enfrentan ahora el duelo por una joven que había llegado a Medellín para cumplir con una actividad que hacía parte de su afición por el deporte. Mientras tanto, las circunstancias médicas que desencadenaron aquella emergencia siguen sin una explicación pública definitiva.

Vea también: El día que la esposa de Luis Carlos Sarmiento Jr. trajo la única obra de Renoir que se ha vendido en Colombia

Anuncios.

Anuncios..