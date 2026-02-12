Cámaras espía en hoteles y robos masivos: la sombra que amenaza al Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla enfrenta riesgos crecientes de inseguridad. Sin una estrategia integral, se prevén delitos, impunidad y fallas en la prevención

El evento carnavalesco que se desarrollará próximamente en Barranquilla constituye una de las manifestaciones culturales de mayor concurrencia a nivel nacional. No obstante, estas concentraciones masivas configuran escenarios de riesgo que pueden propiciar la dinámica criminal en la ciudad y su área metropolitana.

De manera reiterada, este tipo de celebraciones no solo atraen visitantes, sino también la presencia de organizaciones delictivas itinerantes que operan en distintas regiones del país e incluso en el ámbito transnacional, particularmente desde zonas fronterizas, lo que eleva la probabilidad de hechos punibles como hurto en sus diversas modalidades, tráfico de estupefacientes, explotación sexual, lesiones personales, acceso carnal violento y otras conductas que afectan la convivencia pacífica.

A la fecha, no se advierte en el Distrito la implementación de acciones de anticipación, operativas y de control que abarquen de manera articulada las fases previa, concurrente y posterior de las festividades. En este contexto, es indispensable que la contención de la criminalidad sea concebida, organizada y liderada por las autoridades competentes bajo criterios técnicos.

Como prueba de lo anterior, se encuentra lo ocurrido en la noche del viernes 6 de febrero, en el marco del evento de la Guacherna, donde se evidenció la comisión masiva de delitos de hurto simple y calificado con agravación punitiva, lesiones personales e incluso homicidios. A ello se suma la proliferación de cámaras espía en habitaciones de hoteles y hostales, fenómeno que constituye una amenaza directa a la intimidad y agrava el panorama de vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, este contexto permite prever un escenario de inseguridad durante los cuatro días centrales de la celebración.

La protección de la población, especialmente en escenarios de alta concentración humana tales como el Carnaval, debe asumirse como política pública permanente, coordinada entre las distintas entidades y sustentada en los principios de cooperación y complementariedad, y no únicamente con carácter de reacción coyuntural. Solo a través de una planificación estructurada de manera global, basada en la evaluación de amenazas, el uso de inteligencia, el trabajo interinstitucional y la participación social, será posible mitigar los factores criminógenos que tienden a intensificarse durante estas jornadas.

De igual manera, se hace necesario adelantar estudios criminológicos sobre los sectores territoriales que registran mayores niveles de ocurrencia delictiva, aplicando metodologías de focalización del riesgo, georreferenciación y análisis de antecedentes judiciales, con el fin de implementar intervenciones de disuasión situacional y supervisión.

Desde el principio de corresponsabilidad colectiva, es pertinente fortalecer los esquemas comunitarios orientados al suministro de información para la prevención. Estas estrategias pueden estructurarse mediante incentivos, reconociendo que el aporte de la comunidad constituye un insumo fundamental para la anticipación y neutralización de manifestaciones delictivas.

En relación con la infraestructura crítica del transporte público masivo y colectivo, es imperativa la adopción de acciones frente a la posible comisión de conductas penales que afectan tanto a conductores como a usuarios.

En particular, respecto al sistema Transmetro, es prioritario que, durante los días de celebración festiva, se amplíe su horario de operación, iniciando a las 4:00 a. m. y finalizando a las 12:00 a. m., a fin de que contribuya como elemento inhibidor de la criminalidad, apoyado en sistemas de videovigilancia instalados en la totalidad del perímetro exterior de los autobuses.

No debe perderse de vista que la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y los veedores desempeñan un rol decisivo en la efectividad del sistema penal, al constituirse en pilares fundamentales en la lucha contra la impunidad.

