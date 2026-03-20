El mexicano Carlos Slim no solo domina con Claro la telefonía celular en Colombia también es el rey en la TV por cable

Con Claro TV supera de lejos a los argentinos de DirecTV en suscriptores e ingresos y muy rezagados están Movistar y ETB que fueron duros competidores

El negocio de la televisión por suscripción sigue siendo una mina de oro en Colombia. Aunque el consumo de televisión digital ha cambiado los hábitos de los colombianos, el modelo tradicional aún deja buenos ingresos y, hasta ahora, Claro, la empresa del multimillonario Carlos Slim, había sabido capitalizarlo mejor que nadie.

Carlos Slim.

Sin embargo, el mercado no está quieto. En el cuarto lugar, por debajo de Tigo y Movistar, aparece DirecTV, que busca dar un salto importante gracias a su reciente alianza con ETB. Actualmente, la compañía cuenta con 384.577 usuarios, pero su apuesta es crecer con fuerza en los próximos meses, especialmente con eventos de alto impacto como el Mundial de fútbol.

Para lograrlo, DirecTV movió sus fichas directivas. La llegada de Daniel Llano como country head en Colombia marca un nuevo rumbo. Con más de 15 años de experiencia en el sector, su reto será claro: aumentar la base de suscriptores y reposicionar la marca en un mercado cada vez más competido.

Daniel Llano, Country Head DirecTV Colombia

Los argentinos de DirecTV tendrán que remar bastante, porque Claro, en su carrera por expandir la fibra óptica y consolidar su ecosistema digital, es líder absoluto en televisión paga. Según cifras oficiales, Claro suma cerca de 3,1 millones de suscriptores, muy por encima de sus competidores más cercanos, Tigo y Movistar.

Aunque Claro lidera con comodidad en número de usuarios, la diferencia en ingresos no es tan amplia como podría pensarse. En 2025, el negocio de la televisión por suscripción generó cerca de $1,5 billones. De ese total, Claro se quedó con $726.353 millones. Pero el segundo lugar no fue para Tigo ni Movistar, sino para DirecTV, que reportó ingresos por $313.301 millones bajo el paraguas del Grupo Werthein.

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Detrás aparecen Tigo, liderada por Carlos Blanco, con $277.131 millones; Movistar, con Mariano Alonso como gerente general, con $159.872 millones; y finalmente ETB, presidida por Diego Molano, con $27.252 millones. Un panorama que muestra un mercado concentrado, pero aún competitivo.

Parte del liderazgo de Claro se explica por una estrategia de largo aliento. Detrás de esa evolución está Andrés Carlesimo, director de producto de la compañía. Con más de dos décadas en la empresa, ha sido clave en la transformación del portafolio, integrando servicios y apostándole a nuevas tecnologías que fidelizan a los usuarios.

Movistar y Tigo, otro posible competidor que le dará la pelea a Claro

Pero el verdadero sacudón del mercado podría venir por otro frente. Movistar y Tigo avanzan en un proceso de integración tras recibir el visto bueno de la SIC, lo que las dejaría bajo el paraguas de Millicom.

De concretarse, esta unión sumaría cerca de 2,01 millones de usuarios, creando un competidor de peso que podría disputarle terreno a Claro, no solo en suscriptores, sino también en ingresos y cobertura.

Así, mientras Claro mantiene su dominio, el tablero comienza a moverse. Entre alianzas, fusiones y nuevos liderazgos, la televisión por suscripción en Colombia se prepara para una nueva etapa en la que, por primera vez en años, el reinado del gigante mexicano podría enfrentarse a una competencia más estructurada.

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