El difícil obstáculo que enfrenta el millonario turco que compró Cerromatoso

El paro minero que completa 3 días se le atravesó al plan de exportación de ferroníquel de la mina de Montelíbano en Córdoba

Hace tres meses el conglomerado internacional CoreX Holding B.V, que hace parte de las propiedades del turco Robert Yüksel Yildirim, tomó posesión de la mina de Cerro Matoso.

Robert Yüksel Yildirim, una de las 10 personalidades más influyentes del planeta en el negocio de los contenedores de mercancía, le compró la mina a la empresa australiana South32 por un valor cercano a los 100 millones de dólares. Su esperanza era explotar en promedio de 34.000 a 37.000 toneladas de níquel al año y con una perspectiva de operaciones hasta el año 2040. Sin embargo, el paro minero se ha interpuesto en su camino.

Para garantizar el funcionamiento del sitio cuenta con una planta cercana a las 500 personas, repartidas entre empleados directos y contratistas; no obstante, en la zona gravita un grupo cercano a las 2000 personas. Bajo la nueva administración, la mina trabajaría de forma continua.

La meta de Yildrim consiste en posicionar a CoreX como un proveedor totalmente integrado y confiable para la industria mundial del níquel, un material clave para las tecnologías requeridas en la transición energética al usarse en aerogeneradores, paneles solares y vehículos eléctricos. No obstante, para llegar a su objetivo tendrá que esperar a que se solucionen las demandas del paro liderado por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba.

La protesta comenzó el 16 de marzo de 2026 y según los protestantes no se permitirá la movilidad entre Montelíbano y Puerto Libertador. Reclaman que las autoridades han quemado maquinaria y no han reconocido el Bajo Cauca como distrito minero.

Por la situación, el gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta Bechara ha insistido en la necesidad de un dialogo con los inconformes. Zuleta enfatizó que la administración departamental podría ser garante de un dialogo donde se escuchen las voces y se llegue a acuerdos verdaderos. Mientras tanto, la explotación de Níquel en Cerromatoso estará detenida al no recibir el mineral proveniente de las operaciones en Queresas y Porvenir, en Planeta Rica.

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