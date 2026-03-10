- Entre dos billonarios mexicanos que son rivales en su país se hará el negocio de fibra óptica en Colombia

El dueño de TV Azteca Ricardo Salinas tenía en Colombia las redes Azteca y Total Play que decidió venderle a Carlos Slim que entraran al conglomerado de Claro

La unión entre Tigo y Movistar le permitirá controlar a esta alianza 41 millones de líneas móviles y tener a la mano un 35 % de la banda ancha fija del país. Claro de propiedad del mexicano Carlos Slim y que en Colombia tienen al mando al brasileño Rodrigo de Gusmao Ribeiro, quieren ir más lejos y piensan ampliar su cobertura de red mediante la adquisición de 32.000 km de infraestructura de fibra óptica. Con la compra, Claro tendría acceso a instalaciones que cubren el 83 % del territorio nacional, preparando el terreno para la masificación del 5G. El negocio será entre dos billonarios mexicanos.

Las redes de fibra óptica Azteca y Total Play son marcas del billonario Ricardo Salinas dueño también en México de TV Azteca, Tiendas Neto, Italika Elektra etc.Le venderían a su rival Carlos Slim, la Red PNFO, una de las redes de ópticas más extensas del país para que entre a formar parte de Claro.

La Red PNFO fue adjudicada el 4 de noviembre de 2011 –durante la presidencia de Juan Manuel Santos– a la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia –conformada por TV Azteca y Total Play– por un valor de 415.837.649.402 pesos colombianos. El contrato fue para conectar 753 municipios. Los grupos no siempre tienen relaciones armónicas.

En México, Claro y Total Play son competencia directa en servicios de internet, televisión y telefonía. En otras palabras, Salinas y Slim en México compiten por cada cliente en Colombia las empresas se apoyan. Claro quiere mantener su posición de dominio en el país.

Claro tiene cerca de 40.9 millones de abonados de telefonía móvil. En cobertura, eso significa que 4 de cada 10 líneas son de Claro. Al conseguir la Red PNFO, Claro se estaría alistando para levantar la red 5G y hacerle frente a la competencia, que ahora está fortalecida por la unión entre Tigo, que tiene en la dirección a Carlos Blanco, y Movistar.

La fusión Tigo-Movistar se consolidó el 4 de febrero de 2026, cuando Tigo, que es controlado por Millicon, comenzó a asumir las operaciones de telefonía de Movistar. Millicon es controlado por el empresario Xavier Niel y con la compra, alcanza a controlar alrededor de 41,2 millones de líneas móviles, suficiente como para competirle a Claro su puesto de número uno.

