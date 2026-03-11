- La estrategia de ETB de la mano de DirecTV para traer nuevos clientes con los partidos del Mundial

Diego Molano firmaría una alianza con Daniel Llano, country head de DirecTV Colombia de cara a la competencia de la FIFA, buscando atraer nuevos clientes

Bajo el liderazgo de Diego Molano Vega, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, decidió mover una ficha clave para reorganizar uno de sus negocios tradicionales: avanzó en una alianza con DirecTV para transferir los contratos de televisión por suscripción IPTV (televisión distribuida a través de internet) que hoy tiene con miles de clientes en el país, buscando mejorar notablemente la experiencia de cada usuario y ofrecer muchos más beneficios de cara a la Copa Mundial 2026.

Diego Molano, presidente de ETB

La operación también tiene como protagonista a Daniel Llano, el contry head de DirecTV en Colombia. Un hombre experimentado que lleva m15 años en la compañía, cumpliendo con múltiples cargos hasta llegar a liderar las operaciones de esta famosa compañía en el país

El acuerdo ya fue notificado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que revisará si la operación tiene efectos sobre la competencia en el sector de telecomunicaciones.

La alianza implica que DirecTV asumiría la prestación del servicio de televisión para los clientes de ETB, mientras la empresa bogotana seguirá enfocándose en su principal apuesta estratégica: la expansión de su red de fibra óptica y servicios de conectividad.

En caso de que se acepte la alianza, los clientes de ETB tendrán acceso a un gran ecosistema, plataformas digitales y mucho más. Podrán contar con DSPORTS, teniendo la oportunidad de disfrutar los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA, además de también poder disfrutar de DGO, la pltaforma de DirecTV. Contarán con acceso a Amazon Prime, y otras ofertas de entretenimiento como Dshow, Dnews y Escuela+.

Las cifras detrás del movimiento de ETB y DirecTV

La movida no es menor para una empresa que viene atravesando un momento financiero complejo. ETB cerró 2025 con pérdidas por $117.852 millones, lo que representó un aumento de 19,1 % frente a 2024, una situación que la ha obligado a revisar su portafolio de negocios.

En ese contexto, la televisión por suscripción toma relevancia y es por eso que buscarán fortalecerse por medio de la alianza con la que, tendrán una oferta más competitiva y atractiva para nuevos clientes.

Claro que ETB, también tendrá como prioridad la infraestructura digital. La empresa ha venido concentrando sus inversiones en la expansión de su red de fibra óptica, con la que busca fortalecer su posición en Bogotá y competir con gigantes como Claro, Movistar o Tigo.

Al asumir los contratos de televisión que hoy administra ETB, DirecTV podría sumar miles de clientes a su operación en el país, consolidando su posición en un negocio que todavía mantiene millones de usuarios en Colombia.

Si la alianza logra superar el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio, el acuerdo podría marcar un nuevo capítulo en el mercado de telecomunicaciones colombiano.

