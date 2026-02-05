- Arranca en firme la pelea entre Claro y Movistar-Tigo, cada uno con más de 41 millones de usuarios

El más rico de México, Carlos Slim, aún lidera la telefonía celular en Colombia, pero con la nueva fusión de Millicom, el francés Xavier Niel le pisa los talones

Millicom cerró el trato de adquisición del 67,5 % de las acciones de Movistar (Coltel) por un precio estimado de $777.000 millones y ahora espera avanzar por el 32,5 % restante, cuyo valor podría alcanzar los $724.000 millones y está en manos del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda.

De concretarse esta segunda operación, la compañía sueca, liderada por el francés Xavier Niel, daría vía libre a la fusión de Tigo y Movistar en Colombia, un proceso que ya venía tomando forma tras la compra del 100 % de UNE EPM (Tigo Colombia), transacción que se cerró por aproximadamente $2,1 billones.

Xavier Neil, dueño de Millicom

Con este movimiento, Millicom redefine el mapa de las telecomunicaciones en el país. La empresa, liderada a nivel internacional por Marcelo Benítez, alcanzaría cerca de 41,2 millones de líneas móviles y participación del 43,02%, una cifra que la pone a competir de frente por el liderazgo del mercado. Hoy, ese primer lugar lo ocupa Claro, que registra alrededor de 42,1 millones de líneas en Colombia y participación del 44,02%. Con la integración, además, Millicom superaría ampliamente a otros operadores como WOM, que apenas alcanza 6,8 millones de líneas en el país.

La competencia no solo se medirá en número de usuarios, sino también en tráfico de voz e ingresos operacionales. Durante el segundo semestre de 2025, Claro —liderada en Colombia por Roberto de Gusmão— reportó ingresos operacionales por $154.400 millones en este segmento. En segundo lugar se ubicó Movistar, compañía que estuvo bajo la presidencia de Fabián Hernández desde 2018 —ya se sabe que Hernández dejará el cargo tras la unión— y reportó ingresos por $137.900 millones. El tercer puesto fue para Tigo, que alcanzó los $100.500 millones.

Aunque Claro mantiene el liderazgo en internet móvil con ingresos cercanos a $1,762 billones, también deberá sostener su ritmo en conectividad fija, un segmento en el que continúa siendo el principal jugador del mercado, con 3,38 millones de accesos fijos según registros del segundo trimestre de 2025. La presión competitiva, sin embargo, será mayor con un operador integrado que tendrá mayor escala, cobertura y capacidad financiera.

De hecho, la empresa controlada por Carlos Slim ya viene reforzando su presencia en regiones clave del país como el Caribe colombiano. Hace pocas semanas anunció una nueva alianza con el Junior de Barranquilla, al tiempo que confirmó una millonaria inversión para fortalecer su red móvil en la región y ampliar su oferta de fibra óptica, una señal clara de que la competencia no se quedará quieta frente al nuevo escenario.

Las condiciones a Millicom (Tigo Movistar) y Claro para no afectar a los pequeños operadores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), liderada por Cielo Rusinque, estableció una serie de medidas para salvaguardar a los demás operadores que siguen en la disputa por el mercado. Entre ellas, se prohibió lanzar ofertas comerciales o campañas publicitarias dirigidas específicamente a captar usuarios de WOM u otros competidores actuales.

Adicionalmente, se ordenó mantener la oferta comercial vigente en los servicios fijos de internet, televisión y telefonía, sin eliminar, modificar ni restringir los planes que actualmente tienen los clientes. La autoridad también prohibió al nuevo operador ejercer veto o control sobre decisiones comerciales relevantes, como políticas comerciales, presupuestos o la firma de grandes contratos.

Así mismo, la SIC dejó claro que no deberá haber desmonte de infraestructura tras la integración y que, por el contrario, la operación deberá traducirse en eficiencias reales en calidad y cobertura del servicio, uno de los puntos más sensibles para los usuarios en medio de esta reconfiguración del sector.

