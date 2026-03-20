Los que se bajaron de la carrera por la presidencia y el general que se montó al bus a última hora

Fueron casi 100 los colombianos que hicieron pública su pretensión de coronar en la Casa de Nariño. Al final quedaron 14 candidaturas que se medirán a finales de mayo.

Una de las últimas salidas fue la del empresario caleño Maurice Armitage; el exalcalde de Cali y empresario expresó en sus redes sociales que se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia “para no fragmentar más la votación” y reconoció que no tiene la fuerza política para enfrentar el actual escenario en el que la derecha y la izquierda tienen un músculo electoral más organizado que los movimientos de centro.

Con su retiro, queda por verse si su nombre aparecerá en el escenario político como figura de apoyo a alguno de los candidatos que continúan en la carrera. En la víspera del cierre salió del tarjetón Daniel Palacios, exministro del Interior de Iván Duque, con mucho arraigo en el Cesar por vía de la familia de su abuelo Aníbal Zuleta, quien fue contralor general. Palacios acompañará la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo que, por lo demás, tiene que fortalecerse en la Costa Atlántica.

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Asimismo, el excontralor Felipe Córdoba, quien buscaba el aval del Partido Conservador para participar en la consulta interna que Fincho Cepeda se comprometió a liderar, al final no lo hizo y los azules quedaron sin candidato presidencial, como ha ocurrido desde hace varias campañas presidenciales, aunque al final terminan participando en todos los gobiernos.

En esta misma dinámica, Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, informó que debió dejar su candidatura vicepresidencial, en la cual acompañaba a Mauricio Lizcano, por razones relacionadas con el embarazo de su esposa. Tras la salida de Reyes, Lizcano indicó que en los próximos días dará a conocer quién será su nuevo compañero de fórmula, decisión que deberá tomarse dentro de los plazos establecidos por la ley electoral, que vencen este viernes.

El que llegó a último momento

El general retirado Gustavo Matamoros Camacho oficializó el pasado viernes su candidatura a la Presidencia de la República ante la Registraduría con el aval del Partido Ecologista Colombiano. Vinculado por punta y punta a las fuerzas militares, Matamoros, con una trayectoria de más de cuarenta años en las Fuerzas Militares de Colombia, fue el último en llegar a la correría electoral con su fórmula vicepresidencial, Robinson Alonso Giraldo Mira.

Matamoros sirvió durante 40 años en el Ejército y tres en la industria militar. Su formación incluye una maestría en Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra. Su carrera avanzó durante años por cargos de mando y de confianza dentro de la estructura militar. En los años noventa comandó el Grupo de Caballería Maza y luego pasó por la Casa Militar de la Presidencia, primero como subjefe y después como jefe. Finalmente, el general Matamoros ha expresado fuertes críticas hacia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afirmando que esta institución ha buscado "ensuciar la cara" a los militares.

Con estos anuncios, el panorama electoral se reorganiza, mientras distintas campañas ya están dedicadas en consolidar alianzas que les signifiquen mayores electores.

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