El joven colombiano nominado al Premio Nobel de Paz 2022

Por: Sebastian Bermúdez |

marzo 30, 2022

El activista por la paz Colombiano Ángelo Cardona, 25, ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz 2022 por sus esfuerzos en la reducción de gastos militares.

Cardona, nacido en Soacha, se interesó por temas de construcción de paz desde muy joven debido a la violencia que se vivía en su territorio. A sus 19 años empezó su trabajo como funcionario de la International Peace Bureau (IPB), organización laureada con el Premio Nobel de la Paz en 1910, y en la cual a lo largo de su historia 12 de sus funcionarios han sido galardonados también con el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndola en la organización con más individuos laureados con el prestigioso premio.

Desde que inició su trabajo con la IPB se ha convertido en una importante figura de diferentes organizaciones internacionales, como la Oficina Internacional por la Paz; la Campana Global sobre Gastos Militares, la Coalición Internacional de No a la Guerra-No a la OTAN, Youth for Disarmament de la ONU; Jóvenes por el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares (Youth4TPNW), Humanity United for Universal Demilitarisation, entre otras.

Es miembro de la plataforma Defendamos la Paz, la cual impulsa la implementación de los acuerdos de paz de La Habana. Cofundador y Co-Presidente de la Alianza Iberoamericana por la Paz, la cual promueve la construcción de paz, los derechos humanos y el desarme en la región de Iberoamérica, y es fundador y director de la Coalición mundial de Juventudes por la abolición de la OTAN. Además, ha denunciado la violación de derechos humanos que se vive en Colombia en distintos escenarios internacionales como el Parlamento Europeo, el Parlamento Alemán, el Parlamento Británico, el Senado de la Nación Argentina, y la Organización de las Naciones Unidas.

Cardona se ha destacado en su labor contra los gastos militares en Colombia, Chile y Corea del Sur a través de la Campaña Global sobre Gastos Militares, lanzada por la International Peace Bureau en 2011 y la cual se celebra entre el mes de marzo y abril cada año. Como parte de su labor en Colombia, solicitó con el apoyo de 33 congresistas colombianos durante la pandemia del Covid-19 que se redujera parte de la inversión militar y se frenará la compra de 24 aviones de combate que costarían $4,5 millones de dólares para invertir ese dinero en comprar más vacunas y atender la emergencia sanitaria que vivía el país por causa de la pandemia.

Sus esfuerzos por la reducción de gastos militares en Colombia, Chile y Corea del Sur le han valido una nominación al Premio Nobel de la Paz, emitida por miembros del parlamento Islandés y chileno. De resultar ganador, Cardona se convertiría en el treceavo funcionario de la International Peace Bureau en ganar el galardón.