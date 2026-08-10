La cifra de muertos asciende tras el largo terremoto que sacudió al occidente de Colombia

El pánico invadió Manizales, Pereira, Cali y Quibdó. Ya hay más de 111 muertos, estadios cerrados y la memoria de Armenia en 1999 revive

Colombia enfrenta una jornada de conmoción tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto. Con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros, el sismo se convirtió en el evento telúrico de mayor magnitud registrado en el territorio colombiano durante la última década.

Balance preliminar de víctimas mortales y heridos

A medida que avanzan las horas y los organismos de socorro logran consolidar información desde los Puestos de Mando Unificado (PMU) regionales, se reporta una cifra parcial de más de 111 personas fallecidas:

Pereira (Risaralda): El alcalde Mauricio Salazar confirmó de forma preliminar 40 víctimas mortales en la ciudad, atribuidas principalmente al colapso de mampostería, fachadas residenciales y derrumbes en sectores vulnerables.

El alcalde Mauricio Salazar confirmó de forma preliminar en la ciudad, atribuidas principalmente al colapso de mampostería, fachadas residenciales y derrumbes en sectores vulnerables. Otras regiones: Se registran al menos 31 personas fallecidas en municipios del Eje Cafetero e infectados/heridos de diversa gravedad en Quibdó (Chocó) y Cali, donde los equipos de emergencia continúan realizando labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Cali y el Eje Cafetero: las zonas más golpeadas

Cali y Valle del Cauca: El alcalde Alejandro Eder informó sobre al menos 20 estructuras colapsadas o con daños severos en la capital del Valle, entre ellas el motel Molino Rojo en la Autopista Suroriental y varios inmuebles en el centro histórico y el sector de las Canchas Panamericanas. Se solicitó el apoyo de cuadrillas especializadas de rescate de Medellín y Bogotá.

El alcalde Alejandro Eder informó sobre al menos en la capital del Valle, entre ellas el motel Molino Rojo en la Autopista Suroriental y varios inmuebles en el centro histórico y el sector de las Canchas Panamericanas. Se solicitó el apoyo de cuadrillas especializadas de rescate de Medellín y Bogotá. Manizales (Caldas): La ciudad registró afectaciones estructurales considerables, el desprendimiento de partes de la fachada y torres de la Catedral Basílica de Manizales, así como escombros y múltiples personas atendidas en vía pública.

La ciudad registró afectaciones estructurales considerables, el desprendimiento de partes de la fachada y torres de la Catedral Basílica de Manizales, así como escombros y múltiples personas atendidas en vía pública. Chocó: La gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó múltiples personas heridas y daños de consideración en Quibdó y zonas rurales cercanas al epicentro.

Mensaje del presidente Abelardo de la Espriella

Ante la gravedad de la contingencia, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, asumió la coordinación directa de la respuesta estatal y convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres:

"He asumido personalmente la coordinación de la respuesta frente a la emergencia por el sismo registrado esta mañana. He ordenado el despliegue inmediato de la UNGRD, los organismos de socorro y la Fuerza Pública para atender de manera prioritaria a los heridos y evaluar los daños. Viajaré directamente a la zona afectada en el occidente del país para verificar en terreno la atención a la ciudadanía. Exhorto a todos los colombianos a mantener la calma y atender únicamente la información de los canales oficiales."

Suspensión del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor)

En concordancia con los llamados de emergencia nacional y para no sobrecargar la logística de los cuerpos de socorro y seguridad, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) oficializó la suspensión de los partidos restantes de la jornada del FPC.

La decisión permite la inspección técnica detallada de la infraestructura de los estadios en Cali, Manizales, Pereira y Medellín antes de autorizar cualquier evento masivo.

Redes de transporte y servicios

Aeronáutica Civil: Se mantienen suspendidas o restringidas preventivamente las operaciones en los aeropuertos de Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura mientras los ingenieros revisan pistas y torres de control.

Se mantienen suspendidas o restringidas preventivamente las operaciones en los aeropuertos de Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura mientras los ingenieros revisan pistas y torres de control. Alerta de Tsunami descartada: La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó que el sismo no genera amenaza de tsunami para las costas del Pacífico colombiano.

El fantasma del terremoto de Armenia de 1999: la memoria del Eje Cafetero

El violento sismo revivió de inmediato entre los habitantes del occidente colombiano el recuerdo de la mayor tragedia sísmica en la historia reciente de la región: el terremoto de Armenia del 25 de enero de 1999. En aquella ocasión, un sismo de magnitud 6,2 a solo 17 kilómetros de profundidad arrasó con el 75% de la capital del Quindío, cobró la vida de más de 1.100 personas y dejó más de 8.500 heridos en 28 municipios.

Aunque el evento sísmico actual registró una magnitud superior (7,4), la mayor profundidad del hipocentro (entre 82 y 96 km) y las normas de sismorresistencia implementadas precisamente tras la tragedia de 1999 evitaron un colapso estructural generalizado del Eje Cafetero.

No obstante, la conmoción social y el pánico colectivo en Pereira, Armenia y Manizales demostraron que las heridas emocionales del desastre de hace 27 años continúan latentes en la memoria de la región cafetera.

¿Qué sigue ahora tras el terremoto?

Las labores de remoción de escombros, censo de damnificados y atención médica prioritaria avanzan a marcha forzada en todo el occidente colombiano.

Mientras el país intenta asimilar la magnitud del impacto y las réplicas continúan registrándose de forma esporádica, la prioridad absoluta de las autoridades se centra en rescatar a las personas que permanecen bajo las estructuras colapsadas y consolidar el censo real de víctimas.

Las próximas horas serán determinantes para definir el plan de reconstrucción y la asistencia humanitaria en los puntos más críticos de la emergencia.

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