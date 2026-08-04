Las dos empresas colombianas que le pelean a Apple y Mercado Libre en ventas de tecnología

Comercial Card de los Tobón y MPS Mayorista son las únicas nacionales en el top cinco que lideran la argentina Mercado Libre, y las gringas Apple y HP en Colombia

Dos empresas colombianas lograron posicionarse entre las cinco compañías con mayores ventas en el sector de tecnología e informática en el país durante el año 2025. Comercial Card que ocupa el tercer lugar de este escalafón, únicamente por detrás de la multinacional argentina Mercado Libre y de Apple Colombia. El grupo se completa con HP Colombia en la cuarta posición y MPS Mayorista de Colombia, el principal distribuidor del país, en la quinta.

Comercial Card S.A.S., con sede principal en Medellín, alcanzó ventas por $ 2.177.490 millones. Su historia comenzó en 2004 como un emprendimiento familiar de Jorge Tobón y María Palacio dedicado a la distribución de tarjetas prepago, para luego constituirse formalmente en 2009. Con el tiempo, la compañía evolucionó hacia el desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios financieros digitales a través de marcas reconocidas como PTM y Redy. En la actualidad, la firma es dirigida por la segunda generación familiar, con Sebastián Tobón Palacio como CEO y su hermano David como director ejecutivo, quienes han impulsado su expansión hacia Panamá y Honduras bajo la marca PTM Centroamérica.

Esta organización facilita a comercios y empresas el acceso a herramientas financieras y no financieras mediante un ecosistema digital multiservicio. Su plataforma conecta un portafolio de más de 80 servicios repartidos en seis categorías —recargas móviles, apuestas deportivas, servicios financieros, billeteras digitales, pines de entretenimiento, recaudos y certificados— que permiten a los clientes obtener comisiones por cada venta realizada. Con presencia en más de 20.000 comercios, la plataforma también opera como corresponsal bancario de entidades y empresas como Bancolombia, Nequi, Grupo Aval, BBVA, Colpatria, Banco Agrario, Davivienda, DaviPlata, EPM, Sura, ESSA, Rápido Ochoa, TKS y Comfama.

Por su parte, Mercado Libre ocupa la segunda posición tras registrar ingresos por $ 2.369.126 millones. Fundada en 1999 por el argentino Marcos Galperin en Buenos Aires e inspirada en el modelo de eBay, la compañía es hoy el referente de comercio electrónico y pagos digitales en América Latina gracias a su ecosistema integrado por Mercado Pago, Mercado Envíos, Mercado Crédito y Mercado Shops. En 2007 se convirtió en la primera tecnológica latinoamericana en cotizar en el índice Nasdaq de Estados Unidos.

Aunque su facturación total contempla líneas de negocio no tecnológicas, en esta última categoría destaca por la venta de telefonía móvil, computación, electrónica, audio, video, consolas, videojuegos, cámaras y drones. La operación local para Colombia y Venezuela está bajo la dirección general de Doménico Barbato Gaviria desde abril de 2025.

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En el segundo lugar del segmento se sitúa Apple Colombia, encargada de comercializar dispositivos, prestar soporte técnico y gestionar la red de distribución mediante aliados autorizados como Mac Center. La marca ha fortalecido su expansión regional apoyándose en la producción local en Brasil, mientras que en Colombia su crecimiento responde a facilidades de financiación y lanzamientos simultáneos con el mercado estadounidense, logrando que más del 45 % de las empresas del país operen con dispositivos macOS.

Tras la salida de su último director general, Germán Bahamón Jaramillo, en abril de 2023 para dirigir la Federación Nacional de Cafeteros, la compañía funciona como una sucursal local con representación legal, delegando la gestión comercial y de distribución regional a terceros autorizados.

En la cuarta posición se ubica HP Colombia, que registró ventas de $ 1.615.134 millones. La multinacional abrió su primera oficina directa en el país en junio de 1994 para respaldar sus canales de distribución, amplió su cobertura tras la fusión global con Compaq e instaló en 2010 un Centro de Servicio Global para atender operaciones en Latinoamérica.

Desde abril de 2022, la dirección general está a cargo de la ingeniera de sistemas Sandra Hinestroza, profesional chocoana egresada de la Universidad de los Andes con más de 25 años de trayectoria en la firma, reconocida como la mujer negra de más alto perfil en el ámbito empresarial colombiano.

Finalmente, el quinto lugar le corresponde a MPS Mayorista de Colombia, con ventas de $ 1.603.084 millones. Creada en 1996 por Juan Diego López Arango con respaldo inicial de una firma mexicana, la empresa se consolidó como una compañía 100 % nacional. Comenzó representando a marcas como Acer, HP, Microsoft y Toshiba, y en 2018 adquirió la marca Makro Cómputo para ampliar su infraestructura logística y portafolio. Hoy cuenta con cobertura en más de 400 municipios, mantiene su sede principal en Cota (Cundinamarca) y opera una oficina regional estratégica en el sector de El Poblado, en Medellín.

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