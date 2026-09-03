- Así fue el primer viaje de Abelardo De la Espriella en el Metro de Bogotá

El recorrido, que empezó en la estación 2, en el portal de las Américas y llegó a la estación 4, lo hizo en compañía del Alcalde Galán y representantes del BID

El presidente Abelardo de la Espriella se subió al Metro de Bogotá antes de que empiece a rodar por la ciudad. En un recorrido de 9 kilómetros por las obras de la primera línea, entre el Portal de las Américas y la futura estación Timiza, el mandatario pudo ver de cerca cómo el viaducto va tomando forma y cómo una obra que, durante décadas y administraciones distritales, pareció imposible empieza a convertirse en una realidad visible para los bogotanos.

De la Espriella recorrió una parte del trazado y dijo haber quedado sorprendido por el avance de los trabajos, que ya alcanzan el 81 % de ejecución. También se encontró con 17 de los 30 trenes que tendrá la primera línea, mientras la ciudad espera que el viaducto esté terminado en enero de 2027 y que el sistema entre en operación en marzo de 2028. Más que una visita de obra, fue una mirada a un sueño de Bogotá que, después de más de 80 años de propuestas, finalmente empieza a verse sobre rieles.

Hoy el presidente @ABDELAESPRIELLA se subió al Metro de Bogotá.



Le mostramos de primera mano el avance de una obra que va a transformar la movilidad de Bogotá. Hoy tiene más de 81% y seguimos trabajando para que el sueño de la ciudad sea realidad. pic.twitter.com/VyiSkg8jlM — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 2, 2026

Ilustre pasajero, recorrido veloz

La ruta corta y sorprendente aún para un hombre que conoce los sistemas masivos de transporte de las grandes capitales del mundo. El traslado arrancó en la Avenida Primero de Mayo a la altura de la calle 42 sur, en la Localidad de Kennedy. Tras el viaje, el mandatario dijo que quedó estupefacto al constatar los avances de las obras, teniendo en cuenta que la administración en 2024 recibió los trabajos con un avance del 30% en su ejecución y a la fecha las obras presentan un avance del 81%. El alcalde Galán, su equipo de trabajo y la Empresa Metro, al mando de la Leonidas Narváez, recibieron aplausos del mandatario que aún no completa un mes en el poder.

Según el cronograma estipulado por la administración distrital, el viaducto del sistema metro está listo en un año aproximadamente. En enero de 2027, empezarán las pruebas sobre el viaducto en su totalidad. para entre a De ese modo, esperan empezar a funcionar en marzo de 2028.

El recorrido presidencial en el Metro no fue un viaje cualquiera. Simboliza el final de una larga espera. Han pasado más de 80 años desde que hicieron las primeras propuestas para la construcción del sistema de transporte masivo en Bogotá. Por esta razón, es importante ver una obra que avanza rápidamente y 17 trenes, de un total de 30, que ya están en la ciudad esperando el momento de empezar a rodar.

El presidente De la Espriella, en su visita a las obras del Metro de Bogotá, dijo que, las grandes obras de infraestructura no pertenecen a ningún alcalde ni presidente en particular. Tampoco a los partidos políticos, son de la ciudad. La ansiada obra trascendió varios gobiernos de posiciones políticas diferentes, con momentos difíciles y controversiales e incluso momentos de incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Nación en cuanto al metro de la capital del país.

Sin embargo, las obras continuaron hasta lograr el recorrido presidencial y estar a un año de ser una realidad para 8 millones de habitantes de Bogotá. Así mismo, el mandatario anunció que los compromisos que el Gobierno Nacional tiene con el sistema y los bogotanos se cumplirán a cabalidad.

Durante su cuatrenio, afirmó el Presidente, se respetarán dichos compromisos y se ofrecerán garantías para continuar con nuevas líneas para el Metro de Bogotá. con el fin de mejorar la movilidad de la ciudad y mejorar la calidad de vida de la vida a millones de personas.

La recta final del sueño bogotano

El proceso está en su recta final para la línea 2 y la adjudicación del contrato. Las líneas 2 y 3 son indispensables para consolidar una red de Metro que concuerde con las necesidades de movilización de los bogotanos.

La idea del gobierno, tanto nacional como distrital, es reducir los costos y el tiempo en las movilizaciones de los ciudadanos. Actualmente, la segunda línea del Metro de Bogotá se encuentra en el proceso de recibir las ofertas para que la alcaldía defina cuáles serian las empresas internacionales interesadas en la construcción y luego adjudiquen el contrato. Se espera que la Administración del alcalde Galán adjudique dicho contrato el primer semestre de 2027.

La línea 2 tendrá una extensión de 15,5 kilómetros, iniciará en la calle 72 con carrera 10 hacia el occidente para conectar con la Avenida Ciudad de Cali. El recorrido contará con 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas y 1 elevada.

Además, beneficiará a los habitantes de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Suba y Engativá. Movilizará 49.000 mil pasajeros hora y el costo será de $34,9 billones, de los cuales $16,1 serán para las obras y $18,8 se invertirán en costos financieros. El 70% serán aportes de la Nación, mientras que la alcaldía aportará el 30% restante.

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