- Él es Howard Buffett, el magnate que llegó con Shakira al Chocó a reconstruir las escuelas que tumbó el terremoto

El hijo de uno de los 10 hombres más ricos de EE.UU., inauguró hace 6 años el colegio Pies Descalzos de la cantante en Tibú, hoy regresa abrumado por la catástrofe

El 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4 causó estragos severos en la infraestructura del Pacífico colombiano. Chocó fue el departamento más golpeado por la emergencia en la región, reportando afectaciones graves en cerca de 200 colegios. Al enterarse de la situación, Shakira llamó al magnate gringo Howard Bufett, viejo amigo, para organizar una visita de apoyo inmediato.

"¿Me acompañas a Chocó?", preguntó la artista. La respuesta no tardó un segundo: "¿Cuándo?". Shakira propuso salir el lunes 17 de agosto. "Pues ahí voy a estar" fue la decisión inmediata.

Ese lunes, ambos aterrizaron en Quibdó para evaluar los daños directamente. Mientras la Fundación Pies Descalzos lidera un fondo de U$1,25 millones para la restauración de la infraestructura escolar (con capital aportado junto a Live Nation, el Fondo de Educación FIFA Global Citizen y CAF), Howard Buffett ratificó que su organización financiará las obras de reconstrucción necesarias para el litoral Pacífico y la Universidad Tecnológica del Chocó, afectada estructuralmente.

La presencia de Buffett en medio de la emergencia reafirma su carácter: un heredero que prefiere medir la riqueza en escuelas reconstruidas, campos sembrados y caminos transitables en las regiones más olvidadas de Colombia.

La historia de un magnate

Howard Graham Buffett nació en Omaha (Nebraska), 16 de diciembre de 1954. Su nombre rinde homenaje a su abuelo Howard y a Benjamin Graham, mentor intelectual de su padre, el inversionista Warren Buffett.

Décadas después, Howard G. Buffett forma parte del directorio de Berkshire Hathaway, el imperio construido por su padre, Warren Buffett, y está llamado, junto con sus dos hermanos, a decidir el destino filantrópico de la fortuna familiar. En 2026, Greg Abel asumió como CEO de Berkshire Hathaway, en reemplazo de Warren Buffett.

Howard Buffett lleva también un apellido que tuvo un sonado choque con Donald Trump. El 1 de agosto de 2016, su padre, Warren Buffett, desafió al entonces candidato republicano a intercambiar sus declaraciones de renta “en cualquier lugar y en cualquier momento”.

El 9 de octubre, en el segundo debate presidencial, Trump acusó a Buffett de haber usado una “gran deducción”. Al día siguiente, Warren respondió haciendo públicos datos de su declaración de 2015: ingreso bruto ajustado de US$11,56 millones y US$1,85 millones pagados en impuestos federales. Añadió que había pagado impuesto federal cada año desde 1944, cuando tenía 13 años, y que ninguna de sus 72 declaraciones había utilizado un mecanismo de arrastre de pérdidas.

Su destino parecía trazado entre rascacielos de Wall Street y transacciones financieras. Sin embargo, Howard sintió desde niño que su vocación estaba lejos de las oficinas. Se formó como agricultor, fotógrafo y conservacionista, prefiriendo la tierra antes que los números abstractos de la bolsa.

Su hoja de vida rompe los moldes tradicionales de la aristocracia financiera estadounidense, combinando el sector privado con misiones de servicio público. Aunque ocupa un asiento directivo en The Coca-Cola Company desde 2010 y forma parte de la junta de Berkshire Hathaway, su vida transcurre en el terreno. En Illinois, llegó a desempeñarse como sheriff del condado de Macon, asumiendo tareas de seguridad ciudadana de manera directa. Además, opera miles de hectáreas dedicados a la investigación agrícola en Illinois, Arizona y Nebraska, buscando soluciones prácticas al hambre y la degradación del suelo.

La riqueza para Howard nunca ha sido un fin decorativo, sino una herramienta de gran escala. En 1999 fundó la Fundación Howard G. Buffett para enfocar recursos millonarios en la mitigación de conflictos, la lucha contra la trata de personas, la conservación ambiental y la seguridad alimentaria mundial.

Su labor lo ha llevado a recorrer más de 130 países. En Sudáfrica, financió con U$ 23,7 millones un programa para combatir la caza furtiva de rinocerontes y proteger el hábitat de grandes felinos. En 2007, su activismo le valió ser nombrado Embajador de Buena Voluntad contra el Hambre por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

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Firmes con las causas colombianas

El epicentro de su labor en el extranjero es Colombia. Su relación con el país va más allá del asistencialismo. Buffett se ha involucrado en la construcción de paz y el desarrollo rural de manera directa. Su fundación ha destinado más de U$ 170 millones para que pequeños productores agrícolas formalicen sus tierras y sustituyan de manera voluntaria los cultivos de coca por café y cacao.

Su compromiso con las zonas más vulnerables de Colombia quedó sellado en febrero de 2020, cuando destinó U$200 millones para Tibú (Norte de Santander). Para que esta transición fuera viable y los campesinos pudieran comercializar sus cosechas, financió con U$ 46 millones la construcción de vías terciarias en la convulsa región del Catatumbo.

Además, entendiendo que el regreso seguro al campo requería limpiar la tierra de trampas invisibles, aportó inicialmente U$ 38 millones para apoyar a la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército Nacional. Esta labor, desarrollada entre 2016 y 2023, permitió certificar a cientos de municipios libres de minas antipersonal.

Por estas masivas contribuciones, el gobierno colombiano le otorgó la ciudadanía por adopción en octubre de 2021, junto con condecoraciones de alto nivel como la Orden de San Carlos, en la época del gobierno de Duque.

Con profundos sentimientos de gratitud otorgamos ciudadanía y Gran Cruz en la Orden del Mérito a un gran amigo de Colombia: Howard Buffett, filántropo íntegro, que no duda extender su mano para apoyar proyectos sociales en el Catatumbo o acabar con las minas antipersona. Gracias pic.twitter.com/YjkyzeU1YT — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 12, 2021

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La alianza educativa de Howard Buffett con Colombia se consolidó en 2008 de la mano de Shakira y su Fundación Pies Descalzos. Convencido de la efectividad del modelo de la barranquillera, el filántropo aportó un millón de dólares inicial para construir tres mega colegios en Barranquilla y Cartagena. Con los años, la colaboración se extendió, culminando en la edificación de un gran complejo escolar en Tibú, que hoy beneficia a más de 1.200 estudiantes y sus familias con aulas avanzadas y comedores escolares en un territorio marcado históricamente por la violencia.

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