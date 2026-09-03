¿Por qué la diseñadora y el dueño del apartamento de Salmona podrían pagar una multa de más de $2.000 millones?

Estas son las características que hicieron que el Edificio Altos de Santa Ana fuera Bien Patrimonial en 2010 y que debían respetarse para evitar sanciones

Lo que parecía una simple remodelación rutinaria en la carrera de la diseñadora Andrea Mallarino, le está costando una investigación por la que puede ser multada hasta por 1.750 millones de pesos. Esto debido a que reemplazó las escaleras diseñadas por Rogelio Salmona, hechas con los característicos ladrillos rojos que distinguen la obra del arquitecto y ensamblados con una precisión casi milimétrica.

Estas son las escaleras originales, diseñadas por Rogelio Salmona.

A la diseñadora le pareció que las escaleras de Salmona eran muy cerradas y oscuras, dejando a un lado el detalle de que el Edificio Altos de Santa Ana, proyectado en 1986 y terminado en 1990, es un Bien de Interés Cultural. Lo que significa que el predio no puede ser modificado sin la autorización previa del Instituto Distrital de Patrimonio.

El edificio es un Bien de Interés Cultural no porque haya sido diseñado por Salmona, sino porque, como dice Alberto Escovar Wilson, director del Museo del Oro, resuelve el problema más difícil de la vivienda en Bogotá: ocupar una pendiente sin destruirla.

Plano del Edificio Altos de Santa Ana el cual cuenta con 15 apartamentos, 12 tipo dúplex y 3 unidades de 3 pisos. Un apartamento en este edificio puede costar en promedio desde los $830 millones hasta $2.120 millones para los más grandes.

Esto quiere decir que el edificio no es un bloque de apartamentos cualquiera, sino una pieza única de la arquitectura moderna de América Latina, que jamás se podrá repetir.

Además, Escovar explica que, en esta obra en particular, la escalera no es solo un medio para circular. Es el elemento que permite el desnivel, la entrada de luz y la conexión entre los espacios. Por esta razón, quitar la escalera, como lo hizo la diseñadora Mallarino, no es una simple decisión de gusto como cambiar un mueble. Es desmontar la idea principal del edificio.

También puede ver: La diseñadora que está en la mira por alterar un apartamento de Salmona que era bien patrimonial

Por esta razón, el video viral en el que la diseñadora Mallarino se ufanaba de destruir semejante elemento arquitectónico despertó indignación hasta el punto de que la Procuraduría le puso el ojo al Instituto de Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), liderado por Diego Torres, para que ejerzan de manera oportuna y eficaz las funciones de protección, conservación y salvaguarda que les corresponde a los bienes de interés cultural de la ciudad.

Así quedaron las escaleras luego de la intervención del estudio de diseño Deconama.

Por su parte, el director del IDPC ha señalado que el proceso de enmienda del daño causado contempla un componente económico y otro relacionado con la recuperación del inmueble.

Es decir, que no solo tendrán que pagar la multa que va desde aproximadamente $350,2 millones hasta $875,5 millones para el propietario y de $700,4 millones hasta $1,750,9 millones para la diseñadora Andrea Mallarino. Además, tendrán que dejar el apartamento en su estado original, asumiendo todos los gastos correspondientes. El Instituto cuenta con los planos para que no haya confusiones en las características de la estructura original.

Instantes después de que el video se difundió con increíble rapidez, Deconama, empresa de la diseñadora Mallarino, eliminó el video de sus redes y subió uno nuevo, respondiendo al escándalo por la modificación. Según explicaron, la remodelación respondió a la necesidad de que el apartamento carecía de luz natural suficiente y la escalera actuaba como una barrera dentro del espacio.

Frente a este argumento, el director del DPC, dijo que en esos casos el Instituto cuenta con un equipo especializado para asesorar las modificaciones de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural.

Sin embargo, bajo el supuesto de que hubieran realizado las solicitudes correspondientes para llevar a cabo la remodelación, probablemente esta no hubiera sido aceptada teniendo en cuenta la importancia que tiene la escalera dentro de la estructura del Edificio.

Según el Instituto de Patrimonio le contó a Las2Orillas, el caso se encuentra en materia de investigación por parte de la Secretaria Distrital de Cultura, quienes se encargarán de establecer la multa y tendrán el veredicto final frente a este caso.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..