- El gigante chino que puso sus ojos en un pequeño aeropuerto en el centro de Colombia

Avic international Holding con aeropuertos en Kuwait y Nepal quiere quedarse con el terminal de Flandes en el Tolima, por el compiten varias empresas

En medio del avance silencioso pero constante de empresas chinas en proyectos de infraestructura colombiana, un nuevo nombre empieza a sonar con fuerza. A la presencia de China Harbour Engineering Company —clave en el metro de Bogotá— y el interés de China Gezhouba Group en proyectos hidroeléctricos, ahora se suma AVIC International Holding Corporation.

Su atención está puesta en un aeropuerto poco conocido, pero estratégico: el Aeropuerto Santiago Vila de Flandes, donde hoy opera una de las rutas aéreas más menos transitadas del país, con apenas uno o dos vuelos semanales. Un lugar discreto que podría convertirse en una pieza clave del desarrollo regional.

Nueva pista del aeropuerto de Flandes

La compañía china ya habría enviado una carta a la Aeronáutica Civil de Colombia manifestando su interés en participar en la ampliación, modernización e incluso internacionalización de esta terminal aérea. No es una apuesta menor: detrás está una firma fundada en 1993, que hace parte del conglomerado Aviation Industry Corporation of China, incluido en el listado Fortune 500.

Logo de AVIC International

AVIC no es un jugador improvisado. Maneja activos que superan los 130.000 millones de yuanes y ha acumulado operaciones comerciales por más de 50.000 millones de dólares. Su presencia se extiende a más de 30 países, con clientes en cerca de 180 mercados. Al frente está You Lei, un ingeniero con trayectoria dentro de la organización, hoy encargado de liderar operaciones internacionales y alianzas estratégicas.

Tribhuvan International Airport

La experiencia también respalda su interés. La empresa ha participado en proyectos como la expansión del Kuwait International Airport, donde intervino en la construcción de pista y torre de control, y en la rehabilitación del Tribhuvan International Airport. Es decir, no llega a explorar, sino con un portafolio consolidado en infraestructura aeroportuaria.

Presidente de AVIC

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El interés extranjero no es exclusivo. Según se ha conocido, también habría empresas de España y Estados Unidos siguiendo de cerca el proyecto. Todo esto ocurre luego de que en 2025 se entregaran las primeras obras de modernización del aeropuerto, con una inversión superior a los 50 mil millones de pesos, enfocadas en pista, calles de rodaje, franjas de seguridad e iluminación.

El plan de la Aeronáutica con este aeropuerto en Flandes que beneficiaría a la empresa china

Más allá del interés empresarial, lo cierto es que el Aeropuerto Santiago Vila de Flandes tiene un futuro trazado. La Aeronáutica Civil presentó un Plan Maestro con visión a 30 años que busca transformar completamente su operación.

La idea es clara: habilitar la terminal para recibir aeronaves de mayor capacidad y convertirla en un nodo logístico relevante. El concepto apunta a desarrollar un “hub multimodal”, donde el transporte aéreo se articule con el terrestre, facilitando el movimiento de pasajeros y carga en la región.

Entrega de pista de aeropuerto de Flandes

Dentro de ese plan también se contempla la creación de una zona franca aeroportuaria, una apuesta que podría dinamizar la economía local y atraer nuevas inversiones. La apertura de rutas comerciales y de carga es otro de los objetivos, con la intención de posicionar este punto como un actor relevante en la conectividad del centro del país.

Sin embargo, el camino aún no está definido. La decisión final sobre la entrada de capital extranjero y el rumbo del proyecto recaerá en las autoridades territoriales, que deberán evaluar los beneficios, riesgos y condiciones de estas propuestas.

Lo que sí es evidente es que un aeropuerto que hoy pasa casi desapercibido empieza a entrar en el radar de grandes jugadores internacionales. Y con ello, Flandes podría dejar de ser solo una escala corta para convertirse en una apuesta estratégica dentro del mapa aeroportuario colombiano.

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