- Los italianos de Enel se enfrentan a una dura multa de la Superservicios

El negocio, dirigido por Francesco Bertoli, presuntamente afectó el precio de la luz. Ahora, debe enfrentar una multa de 2.847 millones de pesos

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sancionó a la multinacional Enel, cuyo gerente general en Colombia es Francesco Bertoli, por presunta falta de diligencia en la producción de energía, lo que habría afectado el precio de la electricidad en bolsa en el país. Los hechos estarían relacionados con el manejo de la central hidroeléctrica de Betania, ubicada en el departamento del Huila.

De acuerdo con la entidad, dirigida por Felipe Durán, la hidroeléctrica contaba con la capacidad necesaria para generar energía en el periodo analizado. Sin embargo, la compañía no habría aprovechado esa capacidad de manera adecuada. Esta situación, Según la Superservicios obligó a recurrir a plantas térmicas, cuya operación resulta más costosa, lo que habría derivado en un incremento artificial del precio de la energía en el mercado mayorista.

Según la Superintendencia, esta conducta pudo distorsionar la formación del precio en bolsa y afectar a millones de usuarios del servicio eléctrico en Colombia. Como resultado, el organismo impuso a Enel una multa cercana a los 2.847 millones de pesos. No obstante, al tratarse de una decisión de primera instancia, la empresa aún puede interponer recursos legales si considera que la sanción es arbitraria o carece de fundamento.

La eventual defensa de la compañía estaría liderada por su Vicepresidencia Jurídica y de Cumplimiento, actualmente encabezada por Néstor Fagua Guauque, abogado de la Universidad Externado. Este equipo tendría la tarea de controvertir los argumentos de la autoridad reguladora en las instancias correspondientes.

Según La Superservicios por las acciones Enel el precio de bolsa de energía subió artificialmente

Foto: Enel

A pesar de este episodio, Enel no ha enfrentado sanciones similares durante el actual gobierno en sus otras líneas de negocio en Colombia. En el segmento de distribución de energía, la empresa se mantiene como el principal operador en Bogotá y Cundinamarca. Asimismo, su filial Enel X, enfocada en soluciones tecnológicas y productos eléctricos, ha mostrado resultados positivos en el mercado.

Enel es una multinacional de origen italiano fundada en Roma el 27 de noviembre de 1962, inicialmente con el propósito de unificar la generación, transmisión y distribución de electricidad en ese país. Con el tiempo, se ha consolidado como una de las principales compañías energéticas a nivel global, con presencia en cerca de 30 países, incluido Colombia.

La empresa llegó al país en octubre de 1997, en el contexto de la transformación del sector energético colombiano. En ese momento, participó como socia en la adquisición de activos de la Empresa de Energía de Bogotá, en una operación liderada por inversionistas internacionales. Años después, en 2021, Enel consolidó su posición al asumir el control de Emgesa tras una reestructuración con el Grupo Energía Bogotá.

Además de la distribución, la generación de energía es uno de los pilares del negocio de Enel en Colombia. La central de Betania forma parte de su portafolio, al igual que varios proyectos de energías renovables, incluyendo parques solares como La Loma y Guayepo. En total, la compañía cuenta con una amplia red de activos en el país.

Pese a la multa impuesta, Enel mantiene una posición de dominancia en el país.

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