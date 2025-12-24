En el corazón del Tolima comienza a operar un sorprendente aeropuerto con una moderna pista

En Flandes está el nuevo aeropuerto para aviones de vuelos cortos pero también para trayectos internacionales para viajar al centro del país evitando El Dorado

Después de una inversión de $ 71.914 millones de pesos y alrededor de un año de trabajo se inauguró en el aeropuerto Santiago Vila una pista moderna de aviación. La terminal aérea ubicada en Flandes, Tolima con los cambios puede recibir aviones internacionales. En la inauguración realizada el 23 diciembre de 2025 hizo presencia la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Aunque la obra fue contratada por la Aeronáutica civil, que en abril de 2024 tenía en la dirección a Brigadier General (R.A.) José Henry Pinto Rodríguez.

El contratista detrás de la pista es el Consorcio GP Flandes, el Consorcio fue integrado por los negocios Gisaico y Procopa. Su representante legal es Nathalia María Arango. GP Flandes ganó la licitación por $ 49.074.801.754 de pesos; no obstante, se debieron solicitar aumentos por varios imprevistos. La meta era dejar una pista de aterrizaje moderna.

Las obras en la terminal aérea, Santiago Vila, son importantes porque son el punto donde la Aerocivil planea desarrollar la conectividad área de la región en los próximos 30 años. En armonía con el proyecto de Mintransporte la aerolínea Satena, presidente nombrado Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, ya tiene cuatro vuelos semanales en la ruta Bogotá-Flandes-Bogotá, dos los lunes y dos los viernes. Con la pista operativa, el Santiago Vila ya puede recibir aviones de hasta 78 pasajeros y se expande su capacidad de recibir carga aérea, capaz de facilitar el acceso a Melgar y a Girardot.

Con la actualización, la Aerocivil permite tener cerca de Flandes, que tiene una población de cerca de 30,317 habitantes, un lugar donde pueden llegar aeronaves de gran tamaño como el modelo Airbus A-320 y la posibilidad de atraer nuevas rutas. El objetivo no es solo traer turistas, se quiere dinamizar también la agricultura de la región, en Flandes y en el Tolima en general se cultiva el arroz, el maíz, el algodón y el ajonjolí.

