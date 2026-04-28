- Una multinacional portuguesa se quedó con la planta de aguacate Hass del eje cafetero

La exitosa planta en Pereira con capacidad para producir 35 mil toneladas de aceite le resulto atractiva a la multinacional Sovena y pagaron duro por ella

El pasado 5 de julio de 2024 marcó un hito para la agroindustria colombiana con la inauguración de una mega planta de producción de aguacate. La fábrica fue construida por los portugueses de la multinacional Sovena, una compañía que tiene como CEO a Jorge de Melo y que en el país tiene como gerente a Fernando Núñez Miller. La decisión de haber escogido Pereira para abrir la fábrica parece haber sido la correcta.

Una vez entró en funcionamiento, el lugar funciona como un reloj suizo. En el sitio se procesan actualmente cerca de 5 toneladas de aguacate en una hora y anualmente se producen 35.000 toneladas de aceite. El líquido se usaría para cocinar a altas temperaturas. Para lograr la producción, Sovena invirtió cerca de 6 millones de dólares.

Sovena es una empresa 100 % familiar, propiedad de la familia Mello. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, cuando Alfredo da Silva (1871 – 1942) creó la Companhia União Fabril (CUF), que llegó a ser el mayor grupo industrial, comercial y financiero portugués, generando el 5 % del PIB del país. Los nietos de Da Silva (Jorge y José Manuel de Mello) heredaron los negocios, correspondiendo a Jorge los negocios alimentarios.

Las operaciones estratégicas de producción de Sovena se concentran en España, Estados Unidos, Túnez, Angola y Colombia, y exportan sus productos a clientes en más de 70 países en los 5 continentes. Sus productos más populares son el aceite de oliva, los derivados del aguacate, las aceitunas y productos de alimentación saludable. Parte de su éxito comercial ha consistido en la inversión que regularmente hacen en sus fábricas.

La planta en Pereira funciona con un personal de 30 personas

Crédito Sovena

A Colombia llegaron en 2023, y para 2024 ya tenían funcionando una fábrica vanguardista. Es decir, gran parte de los procesos serían automatizados y el personal requerido para su funcionamiento sería el mínimo. La elección de Pereira tampoco fue accidental, la ciudad se ubica en un punto central de comunicaciones.

La capital de Risaralda conecta con Antioquia, Caldas, Quindío, Cauca y Valle del Cauca y no está lejos de Tolima y Huila, en resumen, está en el eje de un nodo de comunicación terrestre. Su otra ventaja es la facilidad para llegar a los puertos de Buenaventura y el Caribe. Los principales beneficiarios del aceite de aguacate son clientes en Estados Unidos y Europa, en el país no es tan frecuente el uso de aceite de aguacate para cocinar; no obstante, se consume con frecuencia en las ensaladas.

Puede mirar: Una antigua imprenta portuguesa que empezó en la Edad media reemplazará a Thomas Greg en los pasaportes

Anuncios.

Anuncios..