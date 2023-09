Los chinos otra vez los únicos candidatos para concluir las obras de Hidroituango

.Publicidad.

El consorcio CYS integrado por la firma china Yellow River Sucursal Colombia en compañía de la brasileña Schrader Carmargo, firmas que en conjunto con Power China International habían sido descalificadas en marzo pasado por no cumplir con los requisitos de experiencia, es ahora el único consorcio admitido en la lista de elegibles para terminar la hidroeléctrica Hidroituango con el componente civil de las unidades de generación 5, 6, 7 y 8 según publicó EPM en su portal de contratación.

Los otros consorcios, la italiana Todini Costruzioni Generali de Italia y la firma China Gezhouba Group Company Limited, a pesar de tener el primero y segundo puesto en su orden en la ponderación inicial de puntajes en sus ofertas, fueron descalificadas por EPM.

Por el lado de Todoni, EPM determinó que no logró cumplir con la garantía de seriedad de la oferta, que la empresa presentó una emitida por un banco extranjero que no cumple con lo establecido en las condiciones. Y por el lado de la firma China Gezhouba, EPM indicó que no logró cumplir con la garantía de seriedad de la oferta y las garantías en materia de seguros, además de con la puntuación mínima exigida en la solicitud de oferta.

De esta forma, el único oferente admitido por EPM fue el Consorcio CYS a pesar de que terminó presentando la oferta más cara y había quedado en último lugar en la ponderación inicial. Su propuesta es de $ 1.126.462 millones vs $ 917.224 millones de Todoni y $ 932.269 millones de Gezhouba.

