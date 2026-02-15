- Veinte países detrás de la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá

Los chinos que ganaron con Peñalosa quieren repetir con Galán, pero tienen al frente duros competidores por un contrato que costará USD 8.766 millones de dólares

Este próximo mes de marzo suena la campana para que los constructores interesados en todas partes del mundo se preparan para competir por el contrato de USD 8.766 millones de dólares que costará la segunda línea del metro de Bogotá que será financiado en un 70% por el gobierno nacional y 30% por el Distrito. El recorrido va de la calle 72 con Avenida Caracas en Chapinero hasta el sector de Fontanar del Rio en la Localidad de Suba.

En enero del 2027 se conocerá el consorcio seleccionado. Los chinos de la empresa China Harbour Engineering Company Limited, están interesados en continuar con la obra que ganaron en la licitación que abrió Enrique Peñalosa en el 2019 pero esta vez tendrán que competir con 20 países que ya expresaron interés a través de sus representantes diplomáticos en Bogotá. Están los países desarrollados con ingeniería de transporte como son España, Portugal, China, Italia, Austria, Nueva Zelanda, Turquía, Reino Unido, Canadá, Emiratos Árabes, Brasil y Corea del Sur. La alcaldía en cabeza de Carlos Fernando Galán ya realizó un encuentro en el que participaron los consejeros económicos de los países interesados.

El proyecto fue estructurado con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID y otras entidades multilaterales con estándares internacionales de sostenibilidad y rigor técnico. El esquema financiero está respaldado por vigencias futuras garantizadas por la nación y el Distrito. Además, la iniciativa cuenta con el respaldo y acompañamiento de la Banca Multilateral como el BID, la CAF y BEI.

El 20 de enero de 2026, la Empresa Metro de Bogotá, declaró desierta la licitación porque ninguno de los proponentes habilitados, presentaron sus ofertas, pero si le hicieron saber a la Administración Distrital que, el proyecto tenia alto riesgo financiero y cambiario por el tema económico y la construcción subterránea. El gerente Leonidas Narváez recogió las inquietudes y avanzaron en la propuesta que esta vez tuvo gran receptividad. La segunda Línea, tendrá una longitud de 15,5 kilómetros y contará con 10 estaciones subterráneas, una estación elevada y un patio taller, el cual se integrará con la Línea uno en la estación de la calle 72 con Avenida Caracas.

Se conservarán los mismos trenes automáticos con capacidad para transportar 76 mil pasajeros hora sentido.

El alcalde busca conseguir un proceso de selección abierto, competitivo, transparente, en busca de atraer operadores, constructores y proveedores con experiencia internacional, promoviendo de esta forma una competencia de alto nivel.

La Línea uno de Metro de Bogotá, sigue avanzando hacia su consolidación y a corte a 31 de enero de 2026, la ejecución de las obras, alcanzan un 72,13% y a ello se suma, la llegada a la ciudad de Bogotá el sexto tren del sistema, el cual salió desde la ciudad de Qingdao China, el pasado 6 de enero y llegó a Cartagena, el 3 de febrero y después de un recorrido de 1.000 kilómetros, los nuevo 6 vagones que lo conforman ya se encuentran en el patio taller de Bosa donde se adelantará el proceso de ensamblaje.

