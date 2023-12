El dineral que le llegará a Junior gracias a Luis Díaz; el guajiro sigue siendo la mina de oro de Fuad

.Publicidad.

Las buenas noticias no paran para Junior de Barranquilla, después de haber obtenido su décima estrella en la final de la Liga BetPlay 2023 - II. Al equipo tiburón le llegará una gran suma de dinero y todo gracias a Luis Díaz, el guajiro que, aunque no está en los curramberos, sigue siendo motivo de alegría. Resulta que el cuadro rojiblanco demandó a Porto por el incumplimiento en unos pagos, después de que el club portugués vendió a Luchito a Liverpool por 45 millones de euros. Al Junior le correspondía el 20% de esa transacción, pero a día de hoy ha recibido un poco más de 2 millones y no dudó en quejarse, llamamiento al que le hizo caso la FIFA.

| Vea también: El castigo de la FIFA a Brasil que beneficiaría de más a la selección Colombia en Copa América

..Publicidad..

La demanda que le ganó Junior de Barranquilla a Porto con motivo de Luis Díaz

Según lo confirmó Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, la FIFA le dio el aval a Junior de Barranquilla para reclamar el dinero que Porto no ha pagado a la fecha. En total, al equipo tiburón le correspondían 9 millones de euros, de los cuales, el equipo luso solo ha pagado €2.039.794. El otro monto, lo debía pagar en tres cuotas en los meses de septiembre de 2023, enero de 2024 y septiembre de 2024, pero parece que esa entrada de dinero se apresurará después de la resolución de la FIFA.

...Publicidad...

Y es que el Porto incumplió con una de las cuotas, la de septiembre de 2023, razón por la cual el Junior demandó. El máximo ente le dio la razón al club colombiano y ahora el club luso deberá pagar €3.420.000, de las últimas tres cuotas, y además €2.550.000 debido a la resolución de la FIFA. En total, al club colombiano le llegarán más de 20 mil millones de pesos, dinero que le vendrá muy bien en su objetivo de reforzarse para la Copa Libertadores de América.

....Publicidad....