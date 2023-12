El castigo de la FIFA a Brasil que beneficiaría de más a la selección Colombia en Copa América

Aunque se mantiene como la liga más fuerte de la región, el fútbol brasileño está viviendo uno de sus momentos más críticos de los últimos años. Después de las derrotas contra la selección Colombia y la selección argentina por las eliminatorias, la Confederación Brasileña de Fútbol tuvo que sufrir otro golpe después de que su presidente, Ednaldo Rodrigues, fuese destituido del cargo por el Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro. La decisión, que no fue avalada por la FIFA, ya empieza a hacer eco y podría dejar a la verdeamarela mal parada.

Como es sabido, una de las reglas primordiales de la FIFA es que los asuntos del fútbol mundial no se vean intervenidos por los Gobiernos nacionales. Así las cosas, y después de la decisión del Tribunal de Justicia, la máxima entidad futbolística lanzó una advertencia bastante fuerte a Brasil. "Si se llegan a tomar decisiones que afecten a la CBF (...) la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio (...) lo que puede incluir una suspensión" afirmó la entidad.

Así las cosas, si esta destitución de Rodrigues pasa a mayores, la selección brasileña podría quedar suspendida y no podría disputar certámenes avalados por la FIFA, como las eliminatorias, el mundial o la mismísima Copa América. "si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA (...) significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no podrían participar en ninguna competición internacional" finaliza sentenciando el comunicado.

En caso de que la Confederación Brasileña de Fútbol sea suspendida, una de las selecciones más favorecidas sería la selección Colombia, ya que ambas comparten el grupo D en la Copa América que se realizará en tierras estadounidenses en junio de 2024. Sin la canarinha en la contienda, la tricolor se zafaría del rival más fuerte del grupo y tendría casi asegurada su presencia en la siguiente fase el torneo.

