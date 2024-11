El día que Daniel Samper Pizano convirtió al león 'Monaguillo', en la eterna mascota de Santa Fe

.Publicidad.

Era 1975 e Independiente Santa Fe, queriendo imitar a los equipos más famosos del mundo, tomó la decisión de elegir a una mascota que representara a la institución. El animal que ganó la contienda fue un león, seguramente por ser uno de los animales más imponentes del mundo, pero lejos de querer hacerlo de una manera simbólica, las directivas le dieron la tarea a Daniel Samper Pizano, hincha furibundo del equipo, de encontrar a un felino real, llevarlo a Bogotá y mostrarlo a todos los fanáticos como el nuevo símbolo del cuadro cardenal. La misión llevó tiempo, pero terminó con la gran leyenda de Monaguillo, la mascota de Santa Fe.

La misión de buscar un león

Cuando Daniel Samper Pizano recibió el reto de encontrar un león que se convirtiera en la mascota viva de Independiente Santa Fe, no dudó ni un segundo en hacerlo. Para dicha empresa decidió contactar a un amigo, también seguidor del rojo bogotano, para hacer averiguaciones sobre posibles leones que estuvieran cercanos a nacer. Al principio, no obtuvieron ninguna respuesta, hasta que, desde el Zoológico de Pereira, llegó la grata noticia de que una leona esperaba cría y no veían ningún problema en que el recién nacido felino se convirtiera en una estrella del fútbol colombiano.

El león, que bautizaron como Monaguillo en honor a los jugadores de las divisiones menores del equipo, nació el 13 de mayo de 1975 y, casi de inmediato, Daniel Samper y su amigo fueron a recogerlo a la ciudad de Cali, lugar al que lo habían movilizado desde Risaralda. El animal, por supuesto, se veía nervioso y un poco agresivo, pero lo montaron a un campero y emprendieron camino a Bogotá, prometiéndole una vida de gloria siendo la mascota de uno de los equipos más tradicionales e importantes del fútbol nacional, el primer campeón.

Roberto Cañon, una de las leyendas de Santa Fe, junto a Monaguillo

La vida de Monaguillo en la sede cardenal

Sus primeras semanas lejos de su natal Pereira las vivió en la casa de Daniel Samper, quien lo alimentó junto a su esposa. Pero, pasado algún tiempo, decidieron enviarlo a la sede del equipo, que por ese entonces quedaba en Teusaquillo. Allí, en primer momento, lo dejaron andar a sus anchas, compartiendo con los directivos y futbolistas que le guardaban un gran respeto. Después, le acondicionaron un patio gigante, ahí en la misma sede, donde siguió siendo el rey del equipo y donde actuó como tal comiendo sándwiches que le regalaban las cabezas del club y asustando a más de un entrometido.

Pero su vida no solo se encerró en ese patio, pues la idea el club era que Monaguillo fuera conocido por toda la afición cardenal. Eso pasó el 24 de agosto de 1975, cuando el defensor Rafael Pacheco lo presentó en el mismísimo Estadio El Campín y lo convirtió en la atracción de lujo de todos los compromisos del club. Mientras fue un bebé, lo dejaron suelto o con correa, pero después comenzaron a pasearlo encerrado en una jaula, como si tuviesen la intención de que los equipos visitantes vieran en el león, la combatividad y furia que estaba mostrando la plantilla que quedó campeona.

La eterna mascota de Santa Fe

La vida de Monaguillo, como mascota de Santa Fe, se acabó en 1978, después de que, por su actitud salvaje, empezó a despertar el temor de algunos vecinos y de los mismos directivos. Los rugidos que lanzaba cuando no se le lanzaban sándwiches, o los paseos que daba en el muro de la casa contigua, terminaron por asustar a todo Teusaquillo, por lo que fue trasladado entonces al Zoológico de Santa Cruz, ubicado en Mesitas del Colegio. Allí siguió deleitando a las personas con su imponente presencia y, para los amantes de Santa Fe que iban al lugar, siguió siendo el gran símbolo del equipo.

El león Monaguilo falleció unos años después, luego de que un veterinario le aplicara mal una inyección y su muerte fue noticia nacional. Con su adiós, la mascota viva de Santa Fe se convirtió en una leyenda que hoy, casi 50 años después, sigue cautivando a viejos y nuevos fanáticos, y continua acompañando al club en las grandes glorias que ha podido vivir, pues hay que recordar que Monaguillo llegó al club el mismo año que este levantó su sexta estrella y ha sido el mismo que, desde la eternidad, le ha dado la fuerza para seguir siendo campeón.

