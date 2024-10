Los días en que la selección Colombia fue vetada por la Fifa y no pudo pelear su paso a 2 mundiales

Fue en la época de ‘El Dorado’ cuando el país recibió el duro castigo y no pudo participar en las eliminatorias a Brasil 1950 y Suiza 1954. Su fútbol era 'pirata'

Cuenta la leyenda que, en los años 50, el fútbol colombiano se convirtió en el mejor del mundo. Con la llegada de jugadores como Di Stéfano, Pedernera, López y más, logró robarse las miradas de toda Sudamérica y Europa, y hasta fue apodado como ‘El Dorado’ por su gran calidad. Sin embargo, eso también lo hizo despertar la furia de los clubes desde donde provinieron dichos futbolistas, que al no haber recibido dinero por los traspasos, consideraron a la liga colombiana como ‘pirata’ y se quejaron ante la Fifa. Dicha denuncia fue un golpe durísimo para el balompié nacional y tocó hasta a la selección Colombia, que no pudo jugar eliminatorias.

Millonarios fue uno de los grandes exponentes de 'El Dorado', teniendo a futbolistas de nacionalidad argentina, en su mayoría.

'El Dorado', la liga de fútbol ilegal

Para 1949, cuando la época de 'El Dorado' inició con la huelga que los jugadores argentinos hicieron a Juan Domingo Perón, la selección Colombia ya llevaba varios años de historia y varios partidos a sus espaldas. Fundada en 1924, la tricolor ya había logrado participar en Copa Américas, pero desde que consiguió el reconocimiento de la Fifa en 1936, no había disputado unas eliminatorias. Para Francia 1938 se retiró como la mayoría de selecciones de Sudamérica, y para 1942 y 1946 las copas mundiales se cancelaron por la segunda guerra mundial. Así, las clasificatorias a Brasil 1950 se convirtieron en su primera oportunidad, pero esa posibilidad se cayó.

Y es que, debido al arribo "ilegal" de los futbolistas extranjeros al país, las consecuencias no se hicieron esperar para el fútbol colombiano. Mientras los hinchas de Millonarios, Junior, Santa Fe o Deportivo Cali se deleitaban con la magia de los argentinos, uruguayos y peruanos, la Fifa decidió expulsar a Colombia como afiliado e iniciar un declive. Todo se debió, en primer lugar, a las quejas de los equipos que no recibieron un solo peso con la llegada de esos futbolistas al país, pero también a un tema interno entre la Dimayor y la Adefutbol, antigua Federación, que partieron cobijas por ese entonces. Así las cosas, la selección Colombia terminó alejada de las competencias internacionales por 7 años y no jugó eliminatorias para 2 mundiales.

Para 1949, la selección Colombia que disputó la Copa América fue el equipo base de Junior de Barranquilla, situación que avivó la pelea entre Dimayor y Adefútbol. Foto: FCF

La selección Colombia que no pudo jugar eliminatorias

Con una selección que tenía como base a Efraín "El Caimán" Sánchez, Mejía, Marriaga, Gastelbondo, Guerra, Muñoz, García, González Rubio, De León, Berdugo y Pérez, la selección Colombia se quedó con las ganas de disputar las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 1950 y de Suiza 1954. En el caso del primero, como fue el 7 de mayo de 1949 cuando recibió el castigo por parte de la Fifa, no pudo alcanzar a participar en el torneo clasificatorio, en el que iba a compartir grupo con Argentina, Bolivia y Chile. En las eliminatorias, la albiceleste también se retiró, por lo que los australes y los del altiplano fueron los que terminaron asistiendo a la cita orbital de manera automática.

Para el segundo Mundial, aunque ya se había firmado el Pacto de Lima (acuerdo que retornaba a Colombia a ser miembro de la Fifa) en 1951, el equipo nacional siguió estando alejado de las clasificatorias, debido a que los jugadores extranjeros que hacían parte de la liga local seguían sin retornar a sus antiguos clubes. Así las cosas, la tricolor se quedó por fuera del proceso a Suiza y ni siquiera estuvo en el cuadro clasificatorio, que solamente conformaron Brasil, Perú y Chile, pues Argentina, de nuevo, se abstuvo de participar y Uruguay, cómo vigente campeón, ya tenía su cupo asegurado.

El campeón de Brasil 1950 fue el equipo uruguayo en el recordado Maracanazo, mientras que en Suiza 1950 fue el equipo alemán.

El Pacto de Lima y el regreso de la tricolor

El veto de la Fifa a la selección Colombia finalizó en las eliminatorias rumbo a Suecia 1958, primeras clasificatorias que pudo disputar el equipo nacional. Su retorno a la máxima entidad del fútbol mundial se dio, como se dijo en el párrafo anterior, gracias al Pacto de Lima firmado en 1951, acuerdo en el que la Dimayor y la Adefutbol acordaron que los jugadores que habían llegado a Colombia de manera ilegal y habían dado vida a la época de ‘El Dorado’, iban a retornar a sus clubes en un lapso de 2 años, teniendo hasta 1953 para regresar a los países donde estaban jugando antes de su aventura cafetera.

Desde entonces, la selección Colombia ha disputado todos los procesos clasificatorios a Copas del Mundo, sumando 17 apariciones en dichos torneos. En 6 oportunidades ha logrado clasificar a mundiales, siendo Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018 las ediciones en donde ha estado presente la bandera amarilla, azul y roja. Su mejor participación fue en el país al que, curiosamente, en 1950 no pudo pelear la clasificación, la tierra de la samba, llegando a los cuartos de final en 2014 y teniendo al máximo goleador del torneo: James Rodríguez.

Para la eliminatorias rumbo al mundial de 2026, James Rodríguez es el líder de la selección, contando con la confianza de Néstor Lorenzo. Foto: FCF

