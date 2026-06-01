El declive de Álvaro Uribe en Antioquia donde los electores no lo siguieron y se fueron con Abelardo 

Hasta el final, con un diálogo en vivo con Paloma en su casa de Rionegro, el expresidente empujó su candidata del CD pero esta vez la militancia no obedeció

El pasado viernes por la tarde el expresidente Álvaro Uribe le dio el último empujón a su entonces candidata Paloma Valencia, en un intento por atajar la desbandada de militantes del Centro Democrático que advertían su preferencia por Abelardo de la Espriella, protagonizó un diálogo en directo desde su casa en Rionegro, Antioquia que se convirtió en la oportunidad para que la candidata reafirmará sus tesis afines al ideario del Uribismo. El esfuerzo, como muchos otros, resultó inútil y nada menos que en su tierra donde hasta las elecciones del domingo se hacía “lo que dice Uribe”.

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Con el 54,36% (1.723.406) Abelardo De la Espriella se impuso en Antioquia, seguido incluso por Iván Cepeda apoyado por la fuerza ascendente del Pacto Histórico en el departamento, con un un 25,41% (805.652) mientras que Paloma Valencia obtuvo un escueto tercer lugar con el 9,28% (294.322).

Valencia no sumó mayor diferencia ni siquiera en Medellín donde quedó en el cuarto lugar con 101.941 votos (8,30%) por detrás de Sergio Fajardo en el tercer lugar con 105.609 votos (8,60), Iván Cepeda en el segundo puesto con 300.729 (24,49%) y Abelardo De la Espriella en el primer lugar con 676.358 votos (55,09%).

Cuando las cosas se ponen difíciles es cuando se demuestra el verdadero compromiso. Ni en los momentos más convulsionados nos hemos ido, y no nos iremos, porque amamos profundamente a este país. Seguiremos trabajando con la certeza de que este país merece salir adelante unido. pic.twitter.com/A1AneTk2T7 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 30, 2026

Con estos resultados, el uribismo queda atrás al igual que el Pacto Histórico que a pesar de contar tres representantes a la Cámara muy activos en esa región del país, no logró un gran caudal de votos que en segunda vuelta podría ampliarse a favor del candidato de derecha.

Con estos resultados el expresidente Uribe, quien desde hace 25 años ha logrado mantener su liderazgo quedó eclipsado por la figura en ascenso en la derecha colombiana: Abelardo de la Espriella.

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Uribe hizo carrera política en su tierra y allí ha sido siempre un guerrero triunfador. Se inició como concejal, después fue nombrado alcalde de Medellín por el presidente Belisario Betancur y su incursión electoral que lo llevaron pronto al Senado y luego a la Gobernación de Antioquia lo convirtió en un líder imparable, de los grandes del siglo XXI en el país con la fuerza para incidir en la elección de su sucesor Juan Manuel Santos 1, casi pone a ganar a Oscar Iván Zuluaga y derrotó en el primer intento de Gustavo Petro de llegar a la Presidencia con su candidato Ivan Duque. Y ni qué decir de la cohesión de su partido Centro Democrático con el que ha logrado la cohesión de sólidas bancadas que pesan en la Cámara y el Senado.

Pero esta vez sus cálculos políticos no dieron las cuentas y el Outsider Abelardo De la Espriella recogió el sentimiento nacioalista y las banderas de la seguridad democrática que tanto pregona Uribe desde su colectividad, pero que Valencia no se abonó.

Aunque su candidato fue el asesinado Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D) lideró el proceso interno de la consulta interpartidista hasta la elección de Paloma Valencia a quien acompañó desde el día uno. Se sabe que nunca estuvo tan convencido de la escogencia de la fórmula de Juan Daniel Oviedo, pero finalmente respetó su decisión que el revés de los resultados del domingo, confirmaron no haber sido una opción acertada.

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Las bajas en el Centro Democrático no se harán esperar esperando con la aguerrida senadora María Fernanda Cabal quien anunció su renuncia al partido y que se materializará el próximo 19 de julio cuando termine su periodo como congresista.

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