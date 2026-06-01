- Cepeda triunfó en Europa, pero de la Espriella se impuso en EEUU, fueron 569.000 los colombianos votantes en el exterior

Los emigrantes en Francia, España, y Alemania se la jugaron por la izquierda, mientras Abelardo atrapó a la mayoría del medio millón de votantes en Estados Unidos

Las elecciones en el exterior replicaron los resultados a nivel nacional: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron los ganadores. Con 1,4 millones de colombianos registrados para votar, 569.000 se acercaron a las urnas y, Abelardo obtuvo el 53,4 %. El candidato de Defensores de la Patria triunfó en 31 países, mientras que el del Pacto Histórico se impuso en 25. Paloma Valencia y Sergio Fajardo apenas en uno.

Estados Unidos (454.262), España (307.996), Venezuela (180.782), Canadá (73.237) y Chile (45.253) son los cinco países donde más colombianos ejercieron su derecho al voto. Allí se concentran cerca de dos terceras partes del electorado nacional en el exterior.

Cepeda se alzó con el triunfo en gran parte de Europa: Francia, Italia, Portugal, Alemania y España. Allí, donde se estima una población colombiana de entre 700.000 y 1,7 millones, fueron habilitadas para votar 307.996 personas, gran parte de ellas en Madrid. Cepeda tuvo 54.162 votos, De la Espriella 51.858 . En Alemania 5.649 votos frente a 2.500 del Tigre.

Además, el candidato oficialista, se impuso en Finlandia, Suecia y Noruega. También en Australia (322.121 votantes registrados) y en Rusia (apenas 881 habilitados). Polonia, Bélgica e Irlanda se sumaron a la lista de naciones donde se reportó victoria para el candidato del Pacto Histórico. En cuanto a América Latina, ganó en Argentina, donde viven 330.000 colombianos, pero solo podían votar 21.438, Cepeda obtuvo 4.499 votos frente a 3.817 de De la Espriella y en Brasil, donde apenas había 9.264 posibles votantes. En Cuba (916 habilitados) también se alzó con la victoria.

Abelardo ganó en Estados Unidos y en 30 más

El grueso de la votación en el exterior está en Estados Unidos, donde viven entre 1,0-2,1 millones de colombianos, de los cuales pueden votar cerca de medio millón. Abelardo se impuso allí. También en varios países de Centro y Suramérica. En Chile estaban habilitados 45.253, cifra similar a la de Ecuador, donde viven entre 160.000 a 474.000 colombianos. De la Espriella ganó en ambos. Además, se impuso en El Salvador.

En Venezuela, donde se estiman 875.000 colombianos, el Tigre fue el vencedor. Su discurso lo llevó a imponerse, además, en Paraguay, Panamá, Costa Rica, Honduras y República Dominicana, países donde gobierna la derecha en la actualidad. En México, la mayoría de los 22.026 habilitados lo eligieron, al igual que en Uruguay, Perú y Nicaragua. Canadá, donde votaron 73.237 connacionales, también reportó victoria del candidato de Defensores de la Patria.

Paloma Valencia ganó en Indonesia y Sergio Fajardo en Argelia.

CANDIDATO PAÍSES DONDE GANÓ Iván Cepeda Argentina, Brasil, Cuba, Ghana, Kenia. Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Rusia, Turquía. Azerbaiyán, Finlandia, Suecia, Noruega. Hungría, Polonia, Alemania, Países Bajos. Bélgica, Irlanda, Francia, Italia. España, Portugal, Suiza y Austria. Abelardo de la Espriella Israel, Chile, Paraguay, Uruguay. Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Marruecos, Egipto, Sudáfrica, China, India, Japón. Corea del Sur, Filipinas, Singapur, Malasia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Aruba y Curazao. Sergio Fajardo Argelia Paloma Valencia Indonesia

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