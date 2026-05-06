- Senadores conservadores jugarían a dos bandas en los apoyos a De la Espriella y a Paloma

A pesar de que los azules habían anunciado que apoyarían a la candidata de la Gran Consulta, parece que no todos reman para el mismo lado

Aunque el Partido Conservador anunció oficialmente a través de su presidente, el senador Efraín Cepeda, que apoyarán a la candidata de la Gran Consulta Paloma Valencia, se ha abierto una disidencia en las filas de la colectividad.

En el departamento de Córdoba, un grupo de conservadores hacen sentir su inclinación por el candidato Abelardo De la Espriella.

Se trata de los senadores David Barguil y del repitente Marcos Daniel Pineda. Entre los dos amasan 194 mil votos que alcanzaron en las últimas elecciones para investirlos, algo nada despreciable en medio de una apretada contienda en la que cada voto cuenta.

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Según lo que se ha conocido sobre los posibles apoyos por parte de estos dos legisladores a la campaña del Tigre, al parecer, Barguil estaría apostando a los dos aspirantes. Por un lado, Barguil envió al diputado azul Gabriel Moreno como su cuota de apoyo a la campaña de Valencia, aunque públicamente y a nivel mediático poco o nada ha expresado su respaldo a la militante del Centro Democrático.

Es una situación muy diferente a la vivida en 2022, cuando Barguil apoyó intensamente a Federico Gutiérrez en su campaña a la presidencia y lo acompañó en sus recorridos por los municipios de Córdoba.

Además, se dice en los corrillos políticos de este departamento de la región Caribe que Salin Ghisays, empresario y excandidato a la Alcaldía de Montería, junto a su esposa María Paula Tejada, hacen parte del equipo de coordinación de campaña de Abelardo en Córdoba. No se puede olvidar que Ghisays fue el jefe de debate de la última campaña de David Barguil al Senado.

María Paula Tejada, que también fue enlace en el Caribe de la campaña presidencial de Barguil en 2022, dijo en entrevista a La Silla Vacía que no hay directriz de Barguil para trabajar con el Tigre, pero que a varios miembros del partido sí les resulta muy extraño que no haya hecho público su respaldo a Valencia.

Foto/ Partiod Conservador

Pineda, más cerca de El Tigre

Por su parte, el senador Marcos Daniel Pineda estuvo muy cercano desde el año pasado a la campaña de De la Espriella, e incluso llegaron a reunirse en la casa de la exsenadora Nora García, madre de Pineda.

La cercanía entre ambos es mucho más fuerte que la que podría tener Barguil, porque Pineda y Abelardo tienen lazos de amistad y de sangre. Se criaron en el mismo barrio, fueron al mismo colegio (La Salle) y Ana Lucía Pineda, esposa de De La Espriella, es prima del senador.

Y aunque Pineda tiene vínculos importantes con Paloma Valencia, la llegada de José Berardinelli, una de las personas de confianza de Pineda cuando fue alcalde de Montería, lo sitúa más cerca del Tigre. Por supuesto, Berardinelli dice que está con Abelardo por cuenta propia y que Pineda no tiene incidencia alguna en su decisión o en su trabajo actual.

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Pineda tampoco ha mostrado ningún apoyo a Paloma Valencia en sus redes sociales, muy distinto a lo que pasó en 2022, cuando respaldó ampliamente la campaña de Federico Gutierrez.

Con esto dos pesos pesados de Córdoba jugando a dos bandas, los apoyos para Paloma y para el mismo Abelardo se desintegran, y urge a las campañas que estos dirigentes locales se decidan y refuercen sus apoyos.

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