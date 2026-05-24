- Quién es el estratega de Paloma Valencia señalado de ser un experto desinformando en redes

Luis Duque fue pupilo de J.J Rendón para la campaña de Juan Manuel Santos en 2014, luego se fue para Honduras donde impulsó al actual presidente y a su antecesor

En la política todo vale. Ese es uno de los mandatos por los que se rige el actual estratega digital de Paloma Valencia: Luis David Duque, un pereirano que lleva más de treinta años asesorando a los políticos más reconocidos y también a los más desconocidos de todo el país. El cual tiene colgado en su oficina en Bogotá un gran cuadro que reza: "Acá no trabajamos con cuaquiera. Hasta las putas escogen con quien se acuestan", el cual dice que le mostró a Roy Barreras mientras rechazaba la oferta que le hizo de ser el asesor de la campaña de Gustavo Petro.

Aunque asegura que por nada del mundo sería funcionario público, su empresa, Estrategia & Comunicaciones, recibió 3.684 millones de pesos de la contratación pública entre 2020 y 2023. Foto: Cuestión Pública

Aunque ya cargaba sobre sus espaldas una amplia experiencia hablandole al oído a los políticos más influyentes del país, Duque se terminó de pulir trabajando con el controvertido estratega político J. J. Rendón para la campaña presidencial de Juan Manuel Santos de 2014, manchada por los dineros ilegales que metió Odebrecht en esas elecciones.

Por el mismo tiempo, Luis Duque y su maestro llegaron a Honduras para impulsar la campaña presidencial del hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotrafico en 2024 y posteriormente indultado por Donald Trump. Según el medio de comunicación Reporteros de Investigación, Duque era el encargado de liderar el grupo de creación de contenidos y de redes sociales que tenian una fuerte campaña de desinformación con el fin de mantener la popularidad del polemico Hernández.

Luego de la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017, también impulsada por Duque, quien ya no era solo su estratega de campaña sino el asesor de comunicaciones de su gobierno, el pereirano se unió a la campaña de Nasry Asfura, el candidato continuista de Hernández, quien es el actual mandatario de Honduras.

Luis David Duque admitió haber inspirado la creación de Kontacto —una app usada en las elecciones de 2019 en Pereira y señalada por recolectar datos sensibles de 54.000 votantes— que benefició, entre otros, a su hermano Jaime Duque y al exalcalde Carlos Maya.

Tal como revela la investigación titulada Mercenarios digitales: "En 2021 hubo una red de páginas desprestigiando a Xiomara Castro adversaria de Asfura. La empresa detrás de esta red era Wish & Win, propiedad de Xavier Domínguez, amigo personal de Duque que también hizo parte de la campaña".

Por su parte, Luis Duque confirmó que llevó a la firma Wish & Win a la campaña presidencial de Asfura en 2020 para hacer “contraste a partir del humor negro”, entramado que luego fue desmontado por Meta, que eliminó 195 perfiles vinculados con contenido falso y detectó inversiones por 285.000 dólares. Al igual que Twitter, que suspendió 1.379 cuentas por desinformación en las elecciones hondureñas de 2021.

Actualmente, el pereirano afirma con vehemencia que el peor enemigo de Paloma Valencia es Iván Cepeda. En tanto que si este pasa a segunda vuelta y se enfrenta con la candidata del Centro Democrático, esta no tiene opción de ganar. Por eso, el reto en la última semana de campaña es conquistar al elector indeciso, terreno donde Oviedo entra a jugar un papel fundamental.

Al respecto de los señalamientos de su estratega digital, Paloma Valencia ha preferido mantenerse silencio. Mientras tanto, la campaña hace su cierre a lo largo del territorio nacional, y queda por verse si Luis Duque logrará acumular otra campaña ganada a su largo prontuario de victorias, donde solo cuenta una derrota que tuvo cuando trabajó en la campaña de Enrique Capriles en Venezuela.

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