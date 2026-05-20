- El paisa que llegó al Congreso por el Pacto Histórico y lideró la arenga frente a la casa de Uribe en Antioquia

El electo representante a la Cámara Hernán Muriel, uno de los coordinadores de la campaña de Cepeda, revivió con un plantón las denuncias por falsos positivos

El expresidente Álvaro Uribe quien ha estado comprometido a fondo con la campaña de Paloma Valencia para la Presidencia tuvo que regresar de urgencia a su casa finca en Llano Grande cuando su esposa Lina Moreno, quien se encontraba sola en la residencia, lo alarmó por el grupo de activistas del Pacto Histórico que arengaban en las afueras con el mensaje “7837 almas que no te dejarán dormir”.

Este aludía al número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” documentada por la JEP, correspondiente al periodo 1990-2016. De los 7837 casos, al menos 6402 ocurrieron durante los dos periodos de Uribe como presidente de Colombia, según el tribunal.

Detrás de la movilización estaba el recién electo representante a la Cámara Hernán Muriel quien además es uno de los principales coordinadores de la campaña de Iván Cepeda en Antioquia.

Muriel sobresalió por su activismo en la campaña de Gustavo Petro en el 2022 a través de grupos de WhatsApp en donde articulaba estrategías digitales para llegar a los votantes y que este divulgó por medio de su plataforma en redes conocida como “Cofradía para el Cambio” que genera contenido político pro gobiernista.

Le puede interesar: Guiño de Iván Cepeda a la Constituyente de Petro: no la descarta

En la última visita de Cepeda a Medellín, a finales de abril, se dijo varias veces en tarima que Muriel fue el principal organizador del evento en el parque de San Antonio, como lo registró el diario local El Colombiano.

⚠️ ¡NECESITAMOS AYUDA Y DIFUSIÓN DEL PUEBLO! Álvaro Uribe no hace sino gritarle a sus seguidores que yo fui elegido por el t3rrorism0 y que soy responsable del asesin4to de su padre. Su último trino dice que mi elección “la estimularon grupos criminales”. De verdad es un peligro… pic.twitter.com/nF1GbtUiFc — Hernán Muriel (@Hernan_MurielP) May 20, 2026

Muriel ha tenido un crecimiento sostenible en redes por cuenta de su activismo Petrista y en contra de figuras como el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón.

El congresista electo encabezó la lista cerrada del Pacto en Antioquia. Al tiempo que ha dicho públicamente que respaldará la “continuidad y radicalidad a las reformas iniciadas por el gobierno de Gustavo Petro”.

Muriel ha visibilizado causas como la de las madres buscadoras de la Comuna 13 en Medellín y los polémicos grafitis de “Las cuchas tienen razón”, que han generado choques entre el petrismo, el uribismo y otros actores como el alcalde Gutiérrez y el gobernador Rendón.

De eso se trató la movilización a las afueras de la casa de Uribe. En un video que publicó en sus redes sociales, Muriel hizo referencia a la nueva cifra de los denominados “falsos positivos” JEP el mes pasado.

Le puede interesar: Los influencers que lograron curul en el Congreso y los que se "quemaron"

El congresista recibió fuerte críticas por este gesto, entre ellas la de la candidata presidencial Paloma Valencia, quien se refirió a una supuesta participación de Iván Cepeda en la convocatoria: “Cuando el representante Muriel habló con la gente, dijo que no se podía retirar hasta que hablara con Cepeda el candidato: dejó entrever que el organizador es el candidato Cepeda que incita a la violencia y que con la paz total tiene el apoyo de los grupos ilegales”, dijo la también senadora.

Cuando al representante Muriel habló con la gente, dijo que no se podía retirar hasta que hablara con Cepeda el candidato: dejó entrever que el organizador es el candidato Cepeda que incita a la violencia y que con La Paz Total tiene el apoyo de los grupos ilegales. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 19, 2026

El liderazgo de muriel según conoció este medio de comunicación por varias fuentes cercanas a él, surgió junto al del hoy senador electo con más de 120 mil votos por el partido ASI, Luis Carlos Rúa, también conocido como el ‘elefante Blanco’ y quienes junto a otros creadores de contenido se catapultaron en redes por su apoyo en la última campana presidencial de Petro y también por respaldo a las marchas del estallido social contra el gobierno de Iván Duque.

Le puede interesar: La rebelión del director de la Biblioteca Pública Piloto contra Fico Gutiérrez por el libro del M-19

Aunque cada uno hizo su campaña por separado, estos dos nuevos legisladores son la segunda tanda de activistas petristas que llegarán al Congreso gracias al impulso de las redes sociales y al recoger lo que ellos llaman las necesidad del pueblo.

Anuncios.

Anuncios..