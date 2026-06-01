- Bogotá le dio la victoria a Cepeda, pero no consiguió los 2 millones de votos que se habían propuesto

Más del 40% de los bogotanos votaron por el candidato del Pacto, menos de lo alcanzado por Petro quien dejó una estructura política desde que fue alcalde

De los 6,07 millones de bogotanos que estaban habilitados para votar en Bogotá, el 41,67% le apostó a las ideas y el continuismo del presidente Gustavo Petro, con el apoyo a su candidato Iván Cepeda, en la jornada electoral del domingo.

El Pacto Histórico cuenta con un caudal de votos considerable en la ciudad, principalmente en las localidades de sur y en otras zonas periféricas, donde las mayorías decidieron apoyar las propuestas de Iván Cepeda. En esas zonas urbanas, el partido oficialista sigue siendo la primera fuerza política del país desde las pasadas elecciones al Congreso de la República, cuando senadores y representantes lograron 18 curules.

Por su parte, el candidato Iván Cepeda logro el 41,67% de los votos de los bogotanos que acudieron a las urnas en las 17 mil mesas instaladas en la ciudad por la Registraduría Nacional. Incluso, superó la votación de Gustavo Petro hace 4 años con un total de 1,7 millones de votos, 200 mil más que los obtenidos por el actual presidente en 2022.

A pesar de haber superado la votación de hace cuatro años en la capital del país, Iván Cepeda no consiguió el objetivo presupuestado desde la dirección de su campaña: sacar más de 2 millones de votos que los habrían llevado a la victoria en la primera vuelta.

El petrismo, a través de estrategias implementadas como el incremento del salario mínimo para beneficiar a las clases populares del país, le apostó a las bases del partido en la contienda electoral. Además, anunció inversiones en varias regiones del país: paneles solares en sectores populares de Barranquilla, entregas de tierras a los indígenas del Cauca y construcción de obras en en Magdalena.

Por su parte, Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, logró el 37% de las preferencias en la capital del país (más de 1 millón y medio de votos) y Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, obtuvo el 9,1% de los sufragios (370 mil votos). Sin embargo, la elegida del uribismo tuvo una desinflada con respecto a los sufragios logrados en la consulta del pasado 8 de marzo de 2026, donde obtuvo más de 530 mil votos en la capital.

Ahora, para la segunda vuelta del 21 de junio, los dos candidatos en contienda buscarán diversas estrategias para convencer a los indecisos y a quienes eligieron el voto en blanco. Además, se disputarán los sufragios de los demás candidatos, principalmente los de Sergio Fajardo, quien obtuvo más de un millón de votos en la primera vuelta.

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