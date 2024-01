El carro eléctrico indio que quiere poner en jaque a varias marcas populares del mercado

.Publicidad.

Poco a poco surgen nuevas marcas y nuevos modelos dedicados a la producción de vehículos eléctricos. Si bien las populares empresas se han sumado a este movimiento, las viejas multinacionales no son las únicas. Y es que, ha sido evidente cómo desde China, han surgido en los últimos años varias marcas. Por supuesto que el principal enfoque de estas, es entrar a competir en el mercado de los eléctricos. Una pelea que incluso marcas como BYD, han logrado ganar y ponerse a la cabeza en ventas. Pero ahora, a la pelea, se está sumando una marca llamada Tata. Presentaron recientemente un nuevo carro eléctrico indio bajo el nombre Punch EV.

Tata Punch EV, el nuevo carro eléctrico indio que entra a dar la pelea en el segmento

No es un secreto que de India provienen varias empresas dedicadas a la producción de motos. Vehículos que son muy populares a lo largo del planeta. Pero ahora, desde este país, ha surgido una marca que desea competir en el segmento de los eléctricos. Y no lo hará con cualquier vehículo, será con un compacto muy similar a referencias de otras marcas. Este nuevo carro eléctrico indio, por sus características, quiere llegar como un carro asequible. Claro que lo hará para su región, pues según El carro colombiano, no se sabe si planean extenderse a otras partes del mundo.

Este Tata Punch EV, tiene un diseño muy particular y similar al del popular Kwid de Renault, que sería su rival directo. Por supuesto que no será un carro de lujo, será una versión estándar. Eso sí, contará con tecnología y seguridad, algo vital para los vehículos de hoy en día. Este nuevo carro eléctrico indio cuenta con 6 bolsas de aire, anclaje de ISOFIX para asiento infantiles, cuenta con cámara de 360° y mucho más. Otro dato importante es su autonomía, ofreciendo un total de 315 km. Un dato importante y que no pasa desapercibido. Además de esto, cuenta con otra versión que contaría con mayor autonomía y potencia.

Es probable que su precio, de llegar a Colombia, ronde entre los 50 y 70 millones de pesos. Claro que estas son solo teorías, hasta que se confirme que la marca ampliará su mercado a América.

