Este es el cementerio de Transmilenios, queda a las afueras de Bogotá

En Bogotá, el sistema de transporte más popular es el Transmilenio. No es precisamente por que la gente vaya cómoda en este, lo es por los tiempos que ofrece para movilizarse en la ciudad. Claro que en ocasiones pareciese que la flota que tiene el operador actual, no fuese suficiente para suplir la demanda. Claro que no es un secreto que un gran número de articulados dejó de circular hace algunos años. Muchos se preguntan dónde quedaron estos vehículos que ya no están en funcionamiento y hay una respuesta. Recientemente se conoció en redes el que sería el cementerio de Transmilenios, ubicado a las afueras de la capital.

Este el cementerio de Transmilenios ubicado afuera de Bogotá

Aunque se podría pensar que se le sacaría el jugo a estos buses hasta el final, no ha sido así. Y es que, desde hace unos 5 años, una flota de Transmilenio dejó de circular por las calles de Bogotá. Se trata de un grupo perteneciente a la antigua operadora SI 99 S.A., una de las primeras del sistema. Esta información e imágenes fueron compartidas por Info Sitp Bogotá. En el video que ya circula en redes sociales, se puede ver un gran número de estos vehículos en completo abandono. Muchos ya se combinan con el paisaje, al verse áridos, llenos de polvo, con vidrios rotos y su pintura en mal estado.

Según se sabe, los dueños de esta flota son la familia Martínez Palacio, actuales dueños de SUMA. Ellos decidieron no chatarrizar estos articulados, con el fin de venderlos posteriormente a otra ciudad o al exterior. Finalmente este propósito nunca se cumplió y una flota, aún con vida útil, quedó en el abandono. Hoy, a las afueras de Bogotá, por los lados de Funza, se puede apreciar este cementerio de Transmilenios. Recordemos que estos articulados dejaron de ser usados en el año 2019 al acabar su contrato. Además, esto mismo los condiciona a no poder seguir operando en Bogotá.

Todo esto se dio debido a que la empresa propietaria de estos buses, no logró nunca ningún acuerdo. Además, dejaron de ser responsabilidad del estado y no implican ninguna afectación financiera. Un lamentable destino el de estos articulados que hoy hacen parte del cementerio de Transmilenios.

