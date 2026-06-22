- Cómo les fue a las encuestadoras en la segunda vuelta presidencial

La encuestadora brasilera AtlasIntel se aproximó a la diferencia entre Abelardo y Cepeda en el tracking, la firma Celag fue la que estuvo mas lejos.

La firma brasileña AtlasIntel, contratada por la revista Semana para los sondeos presidenciales, fue la encuestadora con mejor desempeño en cuanto a la precisión de los resultados de la primera y segunda vuelta entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

Le puede interesar: De la Espriella gana la Presidencia de Colombia: un outsider llega a la Casa de Nariño por un estrecho margen de votos

La encuestadora, que ya había acertado en los resultados de la jornada del 31 de mayo, anunció con su tracking la diferencia del 1%, que se reflejó en las urnas con poco más de 200 mil votos de distancia entre los candidatos.

Al igual que en la 1ª vuelta, la actualización final de Atlas Tracking PRO de AtlasIntel tuvo la estimación más precisa del voto en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Colombia.



Tabla comparativa 👇 pic.twitter.com/q5mvh9OX7M — AtlasIntel ESP (@AtlasIntelESP) June 22, 2026

En dicha medición, que no puede ser publicada por ley de encuestas, De la Espriella marcó un 49,7% frente a un 48,7% de Cepeda, mientras que en la contienda electoral los resultados fueron de un 49,66% para el Tigre y un 48,70% para el candidato del Pacto Histórico.

Es decir que la empresa brasileña estuvo apenas a décimas de predecir el resultado final. En la última medición publicada por Atlas, los contendientes por la Presidencia ya venían apretados con 7 puntos de diferencia. En dicho informe, publicado una semana antes de la segunda vuelta, el presidente electo, según el preconteo, se trepaba en la punta con un 52,4%, mientras que el líder de izquierda marcaba un 44,4%.

Recordemos que en la primera vuelta, Intel también acertó en relación a la caída de Paloma Valencia y la remontada de Abelardo De la Espriella, ubicándolo en la segunda vuelta con Iván Cepeda –como sucedió en las urnas– con un 43% a favor contra un 40% del candidato de la izquierda. De ese modo, la encuestadora brasilera fue única firma que acertó en los resultados electorales.

Desempeño de las encuestas en 1a vuelta 👇 https://t.co/6J7xkFzjQX — Andrei Roman (@andrei__roman) June 1, 2026

Asimismo, en el tracking para la primera vuelta también acertó, marcando a De la Espriella el 43,7%, a Cepeda el 40,9% y a Paloma Valencia el 6,9%, siendo la gran sorpresa de la jornada dado que varias encuestadoras daban por sentado que la candidata del Centro Democrático pasaría a segunda vuelta.

Andrei Román, CEO de AtlasIntel, dijo que la actualización final del Tracking PRO de la encuestadora tuvo la estimación más precisa del voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Así mismo, agregó que el sondeo fue el primero del país que mostró a De La Espriella como una opción viable para ganar la Presidencia.

Le puede interesar: Iván Cepeda superó a Petro y se convierte en el candidato mas votado de la izquierda en Colombia

Finalmente, las demás encuestadoras marcaron en su tracking los siguientes datos para la segunda vuelta; Guarumo pronosticaba a De la Espriella con el 52,6% y Cepeda con el 45,0%, mientras que el Centro Nacional de Consultoría marcó 48,6% para el candidato de derecha y 44,7% para el de izquierda.

Anuncios.

Anuncios..