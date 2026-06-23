Con una costosa inversión los chilenos de Terpel fortalecen su apuesta en el negocio de energía alternativa en Colombia

Además de instalar paneles solares para que los clientes generen su propia energía construirán en el suroccidente un gran centro de almacenamiento de energía

Terpel Sunex, una de las filiales clave de Terpel en el diseño, desarrollo y construcción de soluciones de energía solar, se encuentra desarrollando el proyecto de almacenamiento por batería más grande de Colombia. Con una inversión cercana a los $60.000 millones de pesos localizada en el suroccidente del país.

Dicho sector está logrando relevancia estratégica con el aumento de la participación de fuentes renovables no convencionales en la transición energética que atraviesa el país. La energía solar, clave en el proyecto, requiere sistemas de almacenamiento eficaces para garantizar el suministro durante las 24 horas del día. Por este motivo, la batería de Terpel Sunex llega para cubrir una necesidad urgente de los colombianos.

La compañía fue fundada en 2021 bajo el nombre de Flux Terpel, producto de la alianza con la firma chilena Flux Solar, experta en el sector energético. Nació con el propósito ser líder en la transición energética de Colombia aprovechando el marco regulatorio cada vez más favorable para las energías renovables, apalancándose en la solidez de la marca Terpel.

En sus primeros cinco años de trayectoria, la filial ha implementado proyectos en siete departamentos que abarcan la Costa Caribe, Cundinamarca, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

El enfoque principal de la empresa se centra en la construcción de plantas solares de autogeneración destinadas al autoconsumo industrial y comercial, evitando la inyección de excedentes al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Al instalar los paneles solares sobre cubiertas de techos existentes o en terrenos disponibles dentro de los mismos predios de las empresas, Terpel Sunex logra agilizar significativamente sus procesos, evitando las demoras asociadas a la obtención de licencias o permisos ambientales adicionales.

Portafolio de proyectos

Entre sus infraestructuras más destacadas se encuentra el proyecto desarrollado para Hidrocarburos de Casanare (Yopal), consolidado como el sistema solar más grande de dicho departamento al integrar más de 4.230 paneles con una capacidad de 2,5 MWp (megavatios pico) en su primera etapa, proyectando alcanzar los 3,5 MWp.

Asimismo, en Cali opera una planta de 6 MWp en el parque industrial Zonamerica, la cual suple cerca del 40% de la demanda energética del campus empresarial. Terpel Sunex ha construido techos solares a la medida para importantes aliados comerciales como Decathlon, Jerónimo Martins (tiendas Ara), Unicentro Neiva y el centro comercial Parque Caracolí. Además, ha avanzado, de la mano de la caja de compensación Compensar, en el desarrollo energético de varias de sus sedes.

A nivel interno de su propio grupo empresarial, ha implementado esquemas de autogeneración distribuida en al menos 22 estaciones de servicio Terpel en distintos puntos de la geografía nacional. En paralelo, bajo la marca Voltex, lidera el mercado de movilidad con más de 50 puntos de carga eléctrica, incorporando tecnologías de recarga ultrarrápida distribuidas estratégicamente para permitir que los usuarios de vehículos eléctricos realicen trayectos de larga distancia, conectando eficazmente a Bogotá con la Costa Caribe, el Eje Cafetero, Cali, Bucaramanga y Medellín.

El respaldo global y la visión a 2035

Terpel pertenece mayoritariamente al conglomerado empresarial chileno Empresas Copec, el cual posee el 58.51% de las acciones de la compañía desde mayo de 2010.

A su vez, Copec es controlada por el grupo de inversiones de la familia Angelini, liderado por Roberto Angelini. Consolidada como la tercera empresa con mayores ingresos en Colombia, Terpel diversificó recientemente su alcance con la creación de Nexa Aviation, unidad de negocio con la que busca no solo optimizar la tradicional distribución de combustibles de aviación, sino participar de lleno en el dinámico mercado aéreo colombiano.

Con un enfoque operativo concentrado al 100% en Chile y Colombia, el equipo detrás de esta alianza ha ejecutado de manera global más de 1.000 proyectos energéticos, incluyendo cerca de 900 instalaciones en diversos ecosistemas chilenos, desde el desierto de Atacama hasta la Isla Grande de Chiloé en la región austral, integrando soluciones solares y sistemas de almacenamiento.

Mientras evalúa oportunidades de expansión hacia mercados como Panamá y Perú, la compañía proyecta consolidarse hacia el año 2035 como una plataforma energética integral, con un ecosistema robusto que una la movilidad eléctrica, los combustibles alternativos, las tiendas de conveniencia y las soluciones de vanguardia en energía limpia.

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