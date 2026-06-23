- Estos 10 magistrados darán el resultado del escrutinio de las elecciones presidenciales del domingo

El CNE está presidido por Cristian Quiroz de los verdes y junto a otros nueve tienen en las manos el resultado de la contienda entre Cepeda y De La Espriella

Diez magistrados, que conforman el Consejo Nacional Electoral (CNE), tienen la tarea de consolidar los resultados de la segunda vuelta presidencial, en medio de un ambiente tenso a raíz de las protestas originadas por el escaso margen de diferencia entre los candidatos.

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Dicha diferencia de 250 mil votos entre el electo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella y el candidato oficialista, Iván Cepeda, cerró el preconteo de sufragios de la segunda vuelta presidencial, donde El Tigre obtuvo 12.959.542 votos (49,66%) frente a los 12.708.712 (48,70%) del candidato del Pacto Histórico.

Entre los que conforman la autoridad electoral hay nueve con derecho a voz y voto, de los cuales tres son de centro izquierda y seis de centro derecha. Solo uno de los diez no tiene derecho a votar: Pablo Cruz del partido Comunes, quien llegó a ese puesto gracias a los Acuerdos de Paz de 2016.

"🗳️ El magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada, explicó los tiempos que tomará entregar el resultado final de los escrutinios para acreditar las votaciones de este 21 de junio en la segunda vuelta presidencial.



Prada subrayó que la demora consistirá… pic.twitter.com/DOS6dUT8M3 — Las2orillas (@Las2Orillas) June 22, 2026

Cómo están las fuerzas en el CNE

Aunque la mayoría de los magistrados están alineados con la derecha, actualmente es la izquierda quien tiene la presidencia con Cristian Quiroz del partido Alianza Verde. Quiroz viene de ser director jurídico nacional de dicha colectividad durante los últimos ocho años.

El magistrado estuvo a favor de sancionar la campaña de Petro Presidente 2022. Para que la sanción fuera aprobada, la sala plena del CNE necesitaba 6 de los 9 votos a favor. Quiroz hizo parte de los cinco magistrados que apoyaron las sanciones.

De acuerdo con varios reportes de prensa, es cercano a Rodrigo Romero, director ejecutivo del partido, quien se ha destacado por no tener una buena relación con el gobierno de turno.

"Las elecciones en nuestro país no se declaran, sino se demuestran". El Pdte. Cristian Quiroz da un parte de tranquilidad al cierre de la jornada más vigilada de la historia: 96% de cobertura de testigos y un sistema que funcionó con plenas garantías. 🗳️🇨🇴… pic.twitter.com/Q3Gb3Maoap — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) June 21, 2026

En esta misma línea está la militante del Polo Democratico Alba Lucía Velázquez, quien empezó su vida política en 2012 luego de que su partido ganara las elecciones a la alcaldía de Cota (Cundinamarca) con Campo Alexander Prieto. Allí ocupó el cargo de secretaria general y de gobierno.

Desde entonces, Velázquez ha estado vinculada a esa Alcaldía. En 2021, se desempeñó como asesora jurídica, bajo la administración del alcalde Néstor Orlando Guitarrero Sánchez. En las elecciones a Congreso de 2022, hizo parte del equipo jurídico que estuvo pendiente del preconteo y el escrutinio para las listas y aspiraciones del Pacto Histórico.

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Para completar el trío de izquierda está Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, quien fue auxiliar judicial del despacho del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, asesora de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de la capital desde 2015.

Entre 2018 y 2019, fue contratista de la Cámara de Representantes para asesorar jurídicamente a la segunda Vicepresidencia, que en ese momento estaba en manos de Inti Asprilla. En dicho cargo, Márquez se encargó de hacer vigilancia y seguimiento al Estatuto de Oposición ante instancias electorales como el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado.

Los que son mayoría en el CNE

Entre los nombres destacados del listado está el de Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, quien ha sido candidato a la alcaldía de Neiva, asesor político de Horacio Serpa, secretario general del IDEAM en el 2014 y, cuatro años después, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Prada renunció a su curul en el marco de investigaciones adelantadas por manipulación de testigos. Pese a ello, buscó llegar en el 2022 al Senado. Sin embargo, los casi 23 mil votos obtenidos no le alcanzaron para ocupar una curul.

Maritza Martínez, del Partido de la U, ingresó a la política en 2007 cuando aspiró a la gobernación del Meta por el movimiento Volvamos a Avanza, impulsada por su esposo, el exsenador Luis Carlos Torres Rueda, investigado por parapolítica.

Sin embargo, no alcanzó a quedar en la Gobernación, pese a sacar cerca de 120 mil votos. Con su esposo investigado, Martínez llegó al Senado de la República en el 2010, después de conseguir 61.226 votos avalada por el Partido de la U.

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En 2014 con 73.037 votos y 2018 con 64.934 votos, revalidó su curul en el Senado. Finalmente, para el periodo 2022-2026 decidió no lanzarse del nuevo y llegar al CNE postulada por su colectividad.

En la lista también figura Alfonso Martínez del partido Conservador, quien es hijo del exdirigente de esas toldas en el César Alfonso Campo Soto.

Martínez inició en la política, en el 2002, en la Fiscalía General de la Nación. Allí estuvo hasta 2009, ocupando diferentes cargos: asistente judicial, fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos y fiscal delegado ante jueces penales de circuito especializado. También fue personero de Valledupar y estuvo en la Defensoría del Pueblo. Además, pasó por el Ministerio del Interior en el gobierno de Iván Duque y tuvo un breve período como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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