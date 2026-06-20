Gilinski se queda con las golosinas La Universal para afianzar a Nutresa en Ecuador

Como dueño y CEO del Grupo Nutresa trazó un agresivo plan de expansión que avanza con adquisiciones como la que acaba de hacer en Quito; y vienen otras

Jaime Gilinski, dueño del Grupo Nutresa, firmó este junio un acuerdo para adquirir el 100% de la empresa ecuatoriana Universal Sweet Industries. Conocida comercialmente como La Universal, la compañía fue vendida por el holding Bia Culinary (Bia Brands), perteneciente al conglomerado guatemalteco Grupo Mariposa.

Ubica en Guayaquil (Ecuador), Universal Sweet Industries se dedica a la producción de galletas, confitería, chocolates, mezclas de cacao en polvo y premezclas para tortas. Estos productos son comercializados en el mercado ecuatoriano a través de sus redes de distribución y de su empresa vinculada, The Tesalia Spring Company S.A.

De pionera industrial a la crisis y su resurgimiento

La empresa fue fundada en Guayaquil en 1889 por los hermanos italianos Juan y Emilio Segale, en sociedad con Domingo Norero. Fue la firma pionera en la industria de confites en Ecuador bajo la marca La Universal, logrando lanzar con enorme éxito en 1911 productos icónicos como el chocolate Manicho, Huevitos y Cocoa. Para 1927, bajo el mando absoluto de Emilio Segale, la empresa comenzó a exportar sus productos a lo largo de Latinoamérica.

No obstante, durante la crisis económica de los años 90, una de las más devastadoras para Ecuador y que finalmente forzó la adopción del dólar estadounidense como moneda nacional, La Universal enfrentó serios problemas financieros que no pudo superar, siendo declarada en quiebra. Hacia el año 2003, se ordenó el embargo de las marcas y los bienes de la fábrica. Debido a esto, varios productos pasaron a ser propiedad de los extrabajadores, mientras que marcas tan reconocidas como Tango y Amor fueron vendidas a la multinacional Nestlé.

En 2005, la empresa fue adquirida por el Grupo Nobis liderado por Isabel Noboa, tía del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa e hija de Luis Adolfo Noboa, quien fuera al morir en 1994, el hombre más rico de Ecuador. Ella es una de las líderes empresariales más respetadas del país, reconocida por sus negocios en los sectores agrícola, inmobiliario, industrial, comercial y turístico a través del holding de inversiones Nobis, uno de los grupos económicos más grandes de Ecuador.

Bajo el control de Nobis, la firma cambió su nombre a Universal Sweet Industries y, en 2012, recompró algunas de las marcas originales a los extrabajadores, retomando sus recetas tradicionales bajo nuevas denominaciones. A pesar de los esfuerzos, la compañía no logró recuperar el liderazgo absoluto del mercado que ostentaba antes de la bancarrota.

El paso por el Grupo Mariposa y su peso en el mercado

En 2018, La Universal pasó a formar parte de Bia Brands, que opera como una de las tres ramas estratégicas del conglomerado multilatino guatemalteco Grupo Mariposa (junto con CBC, embotelladora y distribuidora de Pepsi, y Beliv, enfocada en bebidas saludables), centrándose en la producción y comercialización de marcas tradicionales en las categorías de café, productos culinarios y snacks dulces.

Bajo esta administración, Universal Sweet Industries expandió sus marcas en Ecuador mediante la compra de Caramelos Pérez Bermeo Cía. (productora de los caramelos mentolados Kaumal) y la adquisición de la mayoría accionaria de Solubles Instantáneos (fabricante de la marca Don Café).

Actualmente, es la segunda empresa más grande del mercado ecuatoriano en el sector de chocolates y confitería, con una participación del 24,90%, ubicándose muy cerca de Nestlé, que lidera con el 25,80%. En el año 2025, la compañía registró ventas cercanas a los USD 45 millones.

Por su parte, el grupo vendedor, Mariposa, tiene sus orígenes en 1864, cuando el empresario Enrique Castillo Córdoba y sus familiares fundaron la Fábrica de Bebidas de Centroamérica en Ciudad de Guatemala. Su CEO desde 2023 es Juan Carlos Mata, quien está vinculado al grupo desde 2015. Él es hijo del destacado ejecutivo guatemalteco Carlos Enrique Mata Saravia, presidente ejecutivo del Grupo Mariposa, quien consolidó a la corporación como uno de los conglomerados de alimentos y bebidas más importantes de América Latina.

El nuevo rumbo con el Grupo Nutresa

Para Jaime Gilinski, esta operación refuerza de manera directa la estrategia de crecimiento regional del Grupo Nutresa y consolida su presencia en el competitivo negocio del cacao y las golosinas.

El cierre definitivo de la adquisición comercial se encuentra condicionado al cumplimiento de diversos trámites legales habituales, entre los que destaca la obtención previa de las autorizaciones regulatorias pertinentes por parte de las entidades gubernamentales competentes.

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