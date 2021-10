De DJ y con botella de guaro en mano: la rumba desenfrenada de Epa Colombia

La empresaria fue la invitada de la noche en un cumpleaños de influenciadores y protagonizó varias escenas con alcohol incluido, aun cuando dice que casi no bebe

.Publicidad.

“Ayer toqué como DJ. Me prestaron las memorias porque querían que tocara y toqué. Nadie me pagó, yo quise ir” confesó hace varios días Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, que continúa tratando de recuperar su cuenta empresarial de Instagram con la ayuda de James Rodríguez.

“No estoy buscando que nadie me etiquete ni que recomiende mis productos. Voy a estar juiciosa recuperando la cuenta en mi empresa, No pensé que me fueran a hacer eso con la cuenta porque yo solo muestro lo que hago a diario” continuó la dueña de keratinas para luego mostrar imágenes de la fiesta a la que asistió justo después de protagonizar le beso en la boca con Lina Tejeiro.

-Publicidad.-

Para nadie es un pecado disfrutar, lo que causó conmoción en muchos fue la reacción de la empresaria con el licor en la fiesta, en repetidas ocasiones ella misma ha confesado lo poco que disfruta tomar licor, pero en las imágenes demostró todo lo contrario. Cada tanto, un asistente se le acercaba a repartirle del famoso aguardiente y hasta le sostenían la cabeza para que tomara de la botella.

Publicidad.

Vea también: