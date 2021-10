“Para nada me arrepiento” Lina Tejeiro habló sobre su beso con Epa Colombia

.Publicidad.

“Los veo muy escandalizados con el tema de la Epa y les voy a explicar: yo trabajo en televisión donde normalmente tengo que besar a personas que no son de mi gusto porque en escenas de besos no todo mundo se gusta” inició Lina Tejeiro después de aparecer en redes tres días después de su fiesta de 30 años en la capital.

“No le vi nada de malo más que darle un beso y hacerla feliz” continuó la actriz que ha estado de tendencia en redes sociales por haber protagonizado la escena que le trajo problemas a Epa Colombia y su novia Diana Celis. “No me arrepiento, para nada me arrepiento, es más la Celos fue la que nos grabó, ya que, si ellas se agarraron, se dejaron, volvieron, terminaron, yo a las muy 6 de la mañana estaba dormida” confesó Tejeiro para referirse a la actual pelea entre la dueña de keratinas y su novia, quien incluso la bloqueó de WhatsApp.

“No tengo ni idea, ni me interesa eso, culpa mía no es, como les digo la Celos fue la que nos grabó entonces ya que ellas solucionen sus diferencias, a mí me siguen gustando los hombres hasta el momento, no sé si el día de mañana se me manifieste el amor de otra manera o en otra persona, no le veo nada de malo, pero no quiere decir que en este momento me gusten las mujeres por haber besado a una amiga que fue a mi cumpleaños” finalizó el tema la actriz para aclarar su orientación sexual y hasta, entre risas, tildar de morrongos a sus seguidores.

