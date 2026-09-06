Cuatro petroleras están listas, a la espera de que De la Espriella le dé la largada al fracking

Ecopetrol ya hizo pruebas cuando su presidente era Felipe Bayón, que hoy mane GeoPark. y que apoyado por los Gilinski ya le dio el sí, igual que otras 2 extranjeras

En el momento en que el gobierno de Abelardo de la Espriella haga realidad su compromiso de campaña, darle vía libre al fracking con control ambiental, son al menos tres empresas las que estuvieron antes en la delantera: Ecopetrol, ConocoPhillips y ExxonMobil. Estas trabajaron en proyectos piloto con importantes inversiones en el Magdalena Medio durante el gobierno de Iván Duque y con Felipe Bayón en la presidencia de Ecopetrol. El prestigioso directivo petrolero que hoy lidera Geopark está a sus anchas con esta tecnología en el gran campo Vaca Muerta en Argentina.

Y precisamente esta petrolera que además cuenta con una importante inyección de capital con la llegada del nuevo socio Jaime Glinski es una de las interesadas en explotar con esta tecnología en Colombia, igual que Parex Resources, con Imad Mohsen a la cabeza.

Después de una dura puga jurídica protagonizada por ambientalistas opuestos a la aplicación de esta tecnología de extracción petrolera que frenó un proceso autorizado por el presidente Juan Manuel Santos en el 2014, alcanzando incluso en 2016 a firmar a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 7 contratos, finalmente el Consejo de Estado en 2022 declaró ajustada a derecho la regulación. Pero entonces el panorama político había cambiado.

El gobierno de Gustavo Petro, posesionado en agosto de 2022, convirtió la transición energética en uno de los ejes de su política y con su ministra Irene Vélez en Minas y Susana Mahomad en Ambiente suspendieron los Proyectos Piloto de Investigación Integral, Kalé y Platero en Puerto Wilches liderados por Ecopetrol y ExxonMobil.

El triunfo electoral de Abelardo de la Espriella cambió el escenario, el fracking vuelve a ser protagonista y le llegó la hora a los pioneros y a los nuevos. Entre los primeros están: Ecopetrol, ConocoPhillips, ExxonMobil. Drummond que no hizo pilotos pero dirmo contratos, también Parex, y ahora Geopark con su presidente a la cabeza.

Que tan avanzados están los proyectos de fracking que frenó Petro

Ecopetrol fue la abanderada del fracking de la mano de su presidente Felipe Bayón, un convencido que la llevó a la cuenca de Permian. El joint venture que hizo con Oxy a fines del 2019 tuvo un desarrollo vertiginoso. Sus resultados en producción e ingresos que fueron la talanquera frente a los intentos dl presidente Petro por acabar el contrato. Bayón recuerda que a esa cuenca de Texas Ecopetrol envió decenas de sus funcionarios para lograr una expertise que hoy resulta valiosa.

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La petrolera estatal también lideró el proyecto de los pilotos destinados a valorar la viabilidad del fracking durante el gobierno de Iván Duque, sugeridos por una comisión de expertos de la que hicieron parte Carlos Alberto Vargas, Armando Zamora y Gonzalo Andrade, sin haber podido llegar a buen puerto por el viraje político del país.

Hoy hay consenso entre expertos y petroleras en que lo pilotos no son necesarios habida cuenta de los enormes desarrollos tecnólogicos en el proceso que se han registrado en los últimos años.

En el proyecto de los pilotos Ecopetrol estuvo de la mano de ExxonMobil en cabeza de Fernando Sarria Climent, y lo hizo a través de la empreza especializada llamada XTO pero por cuenta de la política de Petro decidió en el 2023 entregarle a la ANH sus contratos en Colombia. En el nuevo escenario, dada su experticia podria tener interes en regresar al país, aunque aún no ha dado señales.

ConocoPhillips alcanzó a realizar millonarias inversiones pero a finales del 2020 comenzó el cierre y desmonte de sus operaciones en Colombia para concentrarse en proyectos de exploración en Alaska, Noruega y Malasia.

El otro pionero fue Drummond Energy que ahora va entre los primeros. Prevé empezar a hacer perforaciones en 2027, ha adelantado su country manager Alberto García. Lo hará en la cuenca Cesar-Ranchería, entre los departamentos de La Guajira y Cesar. Con esto, Drummond que tiene firmados desde 4 contratos de no convencionales, renuncia a hacer una regasificadora en Ciénaga, Magdalena, para pasar al fracking.

Dos jugadores mundiales ven con buenos ojos el fracking en Colombia

Parex Resources es uno de los casos sólidos. Mantiene contratos con potencial para yacimientos no convencionales en el Valle del Magdalena Medio y ha seguido apostando por Colombia. Parex es el mayor productor privado de petróleo del país. Adquirió lo activos de Frontera Energy el 1 de junio, está ampliando agresivamente su presencia en el Magdalena Medio y acaba de firmar una alianza de USD 250 millones con Ecopetrol para desarrollar activos en esa cuenca, en campos estratégicos como Casabe y Llanito.

Felipe Bayón llevó a Ecopetrol al fracking de Permian, ahora está con GeoPark en Vaca Mauerta y lo hará en Colombia

Todas las condiciones estarían dadas para Geopark, con Felipe Bayon como cabeza. En su presidencia de Ecopetrol fue pionero y empujó esta alternativa hasta donde pudo. Puso a Ecopetrol en Permian y ahora está con Geopark en Vaca Muerta donde ya tiene 5 pozos con fracking en Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.

Ecopetrol con Geopark, Drummond y Parex estarían preparándose para la largada. Si hubiera que apostar por otra multinacional interesada en el fracking colombiano, esa sería la argentina Pluspetrol, de propiedad de Edith Rodríguez, la viuda del millonario Luis Alberto Rey, que ha tenido operación en Colombia.

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