La USO se le para a Petro y a minminas  para que Ecopetrol no frene el fracking en EEUU

Con esta carta los sindicalistas que apoyaron al Presidente y tienen a Edwin Palma en el gabinete explican porque el proyecto Permian debe seguir

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, el sindicato más importante de la industria petrolera del país, le informó a través de su cuenta en X: https://x.com/usofrenteobrero al presidente Gustavo Petro, en una carta fechada el 1 de noviembre, que se opone a la venta del negocio de fracking en el Permian de Estados Unidos, argumentando que es el activo más rentable de la empresa y que su venta afectaría gravemente sus finanzas y producción. La USO ha advertido que esto llevaría a una reducción en la producción diaria, pérdidas de reservas y que planea realizar movilizaciones si la venta se concreta. El actual presidente de la USO, César Eduardo Loza Arenas, con 36 años de trabajador de Ecopetrol, se ha manifestado en varios comunicados rechazando esta venta.

El presidente Gustavo Petro por su parte, ha venido insistiendo reiteradamente en su intención de que Ecopetrol venda su participación en la cuenca del Permian, un bloque que produce 115.000 barriles diarios —el 15% de la producción total del grupo— y que genera un margen EBITDA del 76%, muy por encima del promedio nacional. A mediados de octubre, el presidente Petro convocó una reunión urgente con la junta directiva de la petrolera, a la que asistieron el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Edwin Palma Egea viene de trabajar durante más de 20 años en Ecopetrol y de ser presidente de la USO entre 2018 y 202. Fue candidato al Senado por el Pacto Histórico para las elecciones legislativas de marzo de 2022, y tras la vacancia de la curul de Alexander López, fue considerado para ocupar ese escaño, pero renunció a esa oportunidad pues se encontraba vinculado al gobierno como viceministro de Relaciones Laborales e Inspección en el Ministerio de Trabajo. En marzo de 2024, se integró a la junto directiva de Ecopetrol, cargo al que renunció en febrero de 2025 al asumir como ministro de Minas y Energía.

Específicamente, la carta termina con el siguiente texto:

“El mundo consumo 106 millones de barriles día de petróleo y así seguirá siendo por 30 o 40 años más y Colombia no puede dejar de producir petróleo y gas mientras este se demande porque perderá soberanía energética.

Presidente NO permitiremos que @ECOPETROL_SA venda el Permian porque afecta drásticamente el desempeño integrado operativo y financiero del Grupo Empresarial; los argumentos con que usted justifica la venta de este activo son totalmente errados y distorsionados a los conceptos adecuados del ejercicio de evaluación financiera de una inversión.

El tiempo responderá quien tenía la razón, si usted al término de este gobierno siendo expresidente o nosotros en la mayoría institucional de la @usofrenteobreo que nos quedamos con la responsabilidad para que @ECOPETROL_SA siga siendo la empresa de todos los colombianos.

Ecopetrol en gobiernos anteriores y el suyo ha sido objeto de medidas inconvenientes que afectan su estabilidad en el mediano y largo plazo y nos asiste el derecho de rechazar todo lo que ponga en riesgo la empresa que creamos los obreros(as) y que hemos defendido con mucho sacrificio a lo largo del tiempo”.

Apreciado compañero presidente @petrogustavo , @Ecopetrol produce el 60 % del Petróleo, el 80% de Gas Natural y Refina 430 mil barriles de petróleo día para producir el 60% de la gasolina, el 100% diésel, el Jet , el asfalto, más los petroquímicos que consume la industria… — USO Colombia (@usofrenteobrero) November 1, 2025

Este 11 de noviembre a las 8 a.m. se celebrará en Corferias (Bogotá) una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol con el único objetivo de aprobar una modificación a los estatutos sociales de la compañía que abriría la puerta para que un trabajador de Ecopetrol ocupe un asiento en la junta Directiva, algo que la USO venía solicitando desde julio pasado, y cuyo puesto está disponible ante la renuncia de Mónica de Greiff a la Junta Directiva. En medio de la polémica alrededor de la posible venta de los activos de Permian, la asamblea de noviembre se convierte en un escenario crucial para definir el equilibrio de poder dentro de la petrolera estatal.

