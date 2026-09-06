La coronel médica que se estrena como directora del Hospital Militar hereda una dura multa por un contrato que no firmó

La ex superintendente Cielo Rusinque le puso una multa a la entidad por un contrato de $23 mil millones para la sección de ortopedia, que estaría amañado

La recién nombrada coronel Amparo López Pico deberá solucionar la multa que le dieron al Hospital Militar. No obstante, López llegó el 28 de agosto de 2026. El castigo fue por presuntamente haber diseñado contratos de ortopedia y traumatología para beneficiar de forma exclusiva a la empresa Helpen S.A.S.

El problema de si se paga o impugna la decisión caerá en manos de la coronel Amparo López. No obstante, el problema venía de años atrás. Todo comenzó con denuncias hechas en Caracol Radio en 2022 sobre presuntas irregularidades en el Hospital Militar, cuatro años después, es decir el 4 de agosto de 2026 la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó, en primera instancia, al Hospital Militar Central con $782.718.224.

La nueva multa es el último capítulo del largo proceso que ha tenido la entidad de supuestas malas prácticas. Para dar idea la Contraloría, bajo las ordenes de Carlos Hernán Rodríguez, en 2023 habló sobre millonarios recursos perdidos, más de 30.000 millones de pesos destinados a centros de rehabilitación y atención médica para soldados heridos que presentaron graves incumplimientos o quedaron en el abandono. No obstante, desde 2014 han existido rumores sobre presuntas irregularidades en contratos de sanidad.

La historia de la investigación en la SIC

En 2022, la cadena de radio, propiedad del Grupo Prisa de España, reveló un presunto diseño en el Hospital Militar para favorecer a la empresa Helpen S.A.S., hoy en liquidación. En últimas, los contratos de ortopedia y traumatología ya tendrían un ganador de antemano.

El hospital Militar fue fundado formalmente a raíz del conflicto colombo-peruano en la década de 1930, hoy cuenta con más de 55 especialidades médicas

Foto: Hospital Militar

A la emisora llegaron denuncias según las cuales los contratos para el Hospital Militar, en el área de ortopedia parecían muy específicos. En otros términos, las condiciones solo podrían servir para una empresa en concreto.

Si bien el Hospital Militar, en aquella época bajo la dirección general de la brigadier general y médica Clara Esperanza Galvis Díaz, respondió que el concurso estaba publicado en el Secop II y que todo había seguido las normas correspondientes, las dudas permanecieron.

Las preguntas surgieron por una licitación de septiembre de 2020, que tenía un valor de $24.573 millones y cuyo objeto era prestar servicios integrales de ortopedia y traumatología, además del suministro de materiales y dispositivos médicos.

Las dudas aumentaron al revisar quiénes estaban detrás de Helpen S.A.S. Para dar una idea, el representante legal de la compañía, Carlos Arnul Satizabal, y el suplente, Edgar Clavijo Cruz, también habían tenido vínculos con el Hospital Militar.

Carlos Arnul, además de ser un coronel retirado de la Fuerza Aérea, fue durante años un médico vinculado al Hospital Militar. Por otra parte, Édgar Orlando Clavijo Cruz, médico ortopedista, traumatólogo y cirujano de rodilla, fue jefe del servicio de ortopedia y traumatología, coordinador de pregrado y posgrado y coordinador de la Clínica de Ciencias Básicas dentro del Hospital Militar.

En resumen, la competencia y Caracol Radio tenían dudas sobre la objetividad del proceso de selección, más si se tiene en cuenta la importancia y trayectoria del Hospital Militar.

Los hitos del Hospital Militar

El hospital ofrece más de 50 especialidades médicas y quirúrgicas y mantiene un estrecho vínculo académico con la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada

Foto Hospital Militar

El Hospital Militar Central (Homil) de Bogotá fue fundado en 1937 en el barrio San Cristóbal. Posteriormente, la construcción de la sede actual, en Chapinero, se inició el 10 de octubre de 1952 y fue inaugurada oficialmente el 25 de abril de 1962.

En otros términos, tiene más de 89 años de existencia y sus médicos se han encargado de garantizar la salud y la atención médica de soldados, policías y sus familias.

Por años ha sido un lugar reconocido por los casos de alta complejidad que atiende. La sección de atención de traumas y cirugía ha logrado manejar casos de considerable dificultad.

En Colombia, la guerrilla y otros grupos armados irregulares han plantado minas antipersona. Su tratamiento no es sencillo: las minas suelen destruir tejidos e introducir contaminantes como tierra y metal en el cuerpo. En últimas, esto puede generar infecciones en una herida abierta.

Además de las infecciones, los daños en las extremidades suelen obligar a realizar procedimientos quirúrgicos complejos y urgentes. Los fragmentos metálicos y las piedras también pueden ingresar a gran velocidad al abdomen, el tórax y los ojos. En otras palabras, se trata de casos de enorme complejidad médica.

En el Hospital Militar no solo atienden a personas heridas por minas antipersona. El centro médico tiene un taller especializado del Servicio de Prótesis y Amputados, donde elaboran elementos ortopédicos a la medida, principalmente para miembros de la Fuerza Pública y pacientes con procesos de rehabilitación integral.

Otros casos de tratamiento en el Homil son los 19 militares heridos en el accidente de un C-130 en Putumayo en 2026.

En 2016, los médicos del Homil lograron extraer una granada incrustada en el rostro de un soldado. Para ello se debieron realizar procedimientos de traqueostomía, gastrostomía y reconstrucción de heridas faciales. La parte más compleja fue la recuperación, pero el paciente tuvo una evolución satisfactoria una vez realizados los procedimientos.

También están los casos en los que los especialistas han hecho seguimiento a procesos de rehabilitación después de un accidente cerebrovascular (ACV).

Tanto por su infraestructura como por su personal médico, el Hospital Militar Central consiguió reconocimiento por su liderazgo histórico en la atención de traumas de guerra y cirugía de alta complejidad. No obstante, a la par, han existido dudas sobre el manejo de la contratación en la institución.

La investigación de la SIC

En el Hospital Militar Central de Colombia en Bogotá las investigaciones se centran en la innovación clínica, la medicina tropical, el manejo de enfermedades infecciosas

Foto Hospital Militar

Desde 2024, durante el periodo en que Cielo Rusinque estuvo al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio, se comenzó a revisar de manera formal cómo eran los procesos de contratación en el Homil.

Tras la investigación de la SIC, se habló de una presunta licitación a la medida, o «licitación sastre», por estar aparentemente diseñada para favorecer a la empresa Helpen.

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En 2026, tras la investigación, la SIC multó, en primera instancia, al Hospital Militar Central con $782 millones. A Helpen S.A.S., hoy en liquidación, se le impuso una multa de $4,7 millones por su participación como firma presuntamente beneficiada de manera exclusiva en el esquema. También fueron sancionadas cinco personas naturales.

En total, las sanciones impuestas por este caso ascendieron a $1.774 millones.

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