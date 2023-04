ExxonMobil también le dice adiós a Colombia

.Publicidad.

Ante la decisión del Senado de la República de aprobar la ley que prohíbe la técnica de fracking en el país, la petrolera estadounidense ExxonMobil empacó maletas. Renunció a partir del próximo 31 de mayo a un contrato para realizar un piloto de fracking que tenía con su socio Patriot Energy, una subsidiaria en Colombia de la canadiense Sintana Energy, en el municipio de Puerto Wilches, Santander.

ExxonMobil –nombre que resulta de la fusión de ambas empresas en el 2000-, tenía el 70% del bloque VMM-37 (Valle Medio del Magdalena) mientras que Patriot Energy el restante 30 %. El contrato que se firmó en marzo de 2011 solo llegó a la fase de exploración. A finales de 2013 la ANH autorizó con una enmienda hacer fracking y las pruebas de producción del pozo Manatí Blanco-1; pero esto nunca ocurrió y el contrato se suspendió a partir del 19 de septiembre de 2015.

En junio de 2021 ExxonMobil y la ANH firmaron un contrato especial para la realización de proyectos de investigación integral PPII, y que se denominó ‘Platero’ en Puerto Wilches (Santander) con una inversión proyectada de US$53 millones, y se venía trabajando junto con Ecopetrol. Los avances de los pilotos de fraking Kalé y Platero entre Ecopetrol y ExxonMobil se encuentran publicados en el “www.centrodetransparnciappii.org” y las perforaciones estaban planeadas para este 2023.

Con esta renuncia, ExxonMobil ya no tendría ningún contrato vigente para operar en Colombia, pues en septiembre de 2020 salió de COL-4 que tenía en partes iguales con la española Repsol, y desde hace un tiempo tiene en trámite de terminación los de COR-46, COR-62 y VMM-29 que tenía junto a Ecopetrol, con una participación de 50 % cada uno.

ExxonMobil es la empresa petrolera más antigua en el país, su presencia se remonta a 1921 cuando inició actividades al serle otorgada la Concesión de Mares a través de la Tropical Oil Company, luego del descubrimiento en 1918 el Campo La Cira-Infantas en el Valle Medio del Magdalena, y que al revertir al Estado Colombiano el 25 de agosto de 1951, dio origen a la Empresa Colombia de Petróleos - Ecopetrol. Construyó la refinería de Barrancabermeja en 1922 (cuyo manejo asumió Ecopetrol asumió en 1961), el Oleoducto Colombía en 1990 y la plataforma de explotación marítima en el Caribe.

ExxonMobil también informó que tiene la intención no solo de suspender sino de rescindir del contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Sin embargo, las empresas que han intentado renunciar a sus contratos ante la ANH se han encontrado con una pared, tal ha sido el caso de la china Emerald, a la que el gobierno le ha solicitado que evaluara distintas alternativas y solo se ha aceptado “una suspensión de momento”. La reiteración por parte de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez de que no se entregarán nuevos contratos, ha llevado a la ANH a utilizar todos los medios legales para no dejar ir a las empresas que ya tienen firmados contratos.

